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На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП с участием двух машин произошло в районе деревни Лапоровичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На трассе Заславль-Колодищи в лобовую столкнулись Kia и Toyota. От удара автомобили отбросило по разные стороны дороги, а одного из водителей зажало в салоне.
Спасать мужчину пришлось с помощью специнструмента. Он находится в больнице с тяжелыми травмами. Второй водитель не пострадал.
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Новости Беларуси. ДТП с участием двух машин произошло в районе деревни Лапоровичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На трассе...
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