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На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне

05.07.2019 20:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП с участием двух машин произошло в районе деревни Лапоровичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне

На трассе Заславль-Колодищи в лобовую столкнулись Kia и Toyota. От удара автомобили отбросило по разные стороны дороги, а одного из водителей зажало в салоне.

На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне

Спасать мужчину пришлось с помощью специнструмента. Он находится в больнице с тяжелыми травмами. Второй водитель не пострадал.

На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне

 

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Новости Беларуси. ДТП с участием двух машин произошло в районе деревни Лапоровичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На трассе...
 
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