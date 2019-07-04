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«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О Великой Отечественной войне. К 75-летию освобождения Беларуси здесь появились фотографии Героев Советского Союза – уроженцев района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в списке – одиннадцать копыльчан. Это не только участники боевых действий, но и труженики тыла.
Андрей Летченя, старший научный работник Копыльского краеведческого музея:
На выставке можно найти и уникальные снимки. Кроме портретов героев, защищавших Родину. Есть и фото местных врачей во время проведения операции.
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«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР
Новости Беларуси. О Великой Отечественной войне. К 75-летию освобождения Беларуси здесь появились фотографии Героев Советского Союза – уроженцев района, сообщили...
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