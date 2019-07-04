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Тельпек, ковбойская шляпа и сари: 5 июля послы и главы дипмиссий переоделись в вышиванки и национальные костюмы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси – как дома. В Минске отметили День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дресс-кодом на мероприятии стала одежда с национальным орнаментом, которую примерили дипломаты из разных стран. Это поможет послам почувствовать себя в нашей стране как дома и лучше узнать нашу культуру. В свою очередь зарубежные гости познакомили белорусов с национальной кухней своих стран. Так и получился настоящий мини-фестиваль.
Виктория Ходосок, СТВ:
Среди гостей его трудно не заметить. Локацию Назаркулы Шагулыева – посла Туркменистана в Беларуси – выдает его колоритный головной убор.
Назаркулы Шагулыев, Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Беларуси:
Историю своего народа показывает и Дженифер Мур – временный поверенный в делах США в Беларуси. Каждая деталь ее наряда – отдельная тема для разговора.
Дженифер Хизер Мур, временный поверенный в делах США в Беларуси:
Десятки высоких гостей на такой мини-фестиваль собираются уже третий год подряд. Объединять культуры на одной площадке стало хорошей традицией.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Но дипломатия – дело тонкое, как и особенности кухонь мира. И сегодня здесь вся палитра: украинцы угощают канапками с салом и варениками со шкварками, пакистанцы – своими пирожками, а узбеки – фирменным пловом и халвой.
Шарифа и Кабул Алимовы:
И пусть все мы говорим на разных языках, носим разную одежду, готовим разные блюда, но есть в нас общие черты. Например, радушное гостеприимство, добрососедство. И главное – понимание друг друга.
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Тельпек, ковбойская шляпа и сари: 5 июля послы и главы дипмиссий переоделись в вышиванки и национальные костюмы
Новости Беларуси. В Беларуси – как дома. В Минске отметили День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дресс-кодом на мероприятии стала одежда с...
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