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Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы

05.07.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время плести венки. Музей Янки Купалы в Вязынке готовится к празднику и дню рождения белорусского писателя. Седьмого июля поэту – 137 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы

Праздник ежегодно собирает десятки людей и иностранных гостей на малой родине писателя. В 2019 году организаторы обещают не менее интересную программу.

Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы

Сначала пройдет возложение цветов к памятнику, а затем ожидается концертная программа. Экскурсоводы готовы провести по тропинкам поэта и в дом, где жила его семья.

Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы

Лилия Норка, заведующая филиала «Вязынка» Государственного литературного музея Янки Купалы:
Будут работать еще выставки-продажи народных мастеров Молодечненского района, будет работать выставка-продажа книг и, конечно, пищевая торговля. А кроме этого, будут сделаны фотозоны, на которых наши гости смогут сфотографироваться.

Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы

Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы

Кстати, каждый район к празднику Ивана Купалы подготовил свою программу, а это традиционные составляющие праздника: костры, венки, песни и танцы.

Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы

Люди в материале: Лилия Норка
 
 
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Новости Беларуси. Время плести венки. Музей Янки Купалы в Вязынке готовится к празднику и дню рождения белорусского писателя. Седьмого июля поэту – 137 лет, сообщили...
 
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