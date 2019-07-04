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Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время плести венки. Музей Янки Купалы в Вязынке готовится к празднику и дню рождения белорусского писателя. Седьмого июля поэту – 137 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Праздник ежегодно собирает десятки людей и иностранных гостей на малой родине писателя. В 2019 году организаторы обещают не менее интересную программу.
Сначала пройдет возложение цветов к памятнику, а затем ожидается концертная программа. Экскурсоводы готовы провести по тропинкам поэта и в дом, где жила его семья.
Лилия Норка, заведующая филиала «Вязынка» Государственного литературного музея Янки Купалы:
Кстати, каждый район к празднику Ивана Купалы подготовил свою программу, а это традиционные составляющие праздника: костры, венки, песни и танцы.
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Новости Беларуси. Время плести венки. Музей Янки Купалы в Вязынке готовится к празднику и дню рождения белорусского писателя. Седьмого июля поэту – 137 лет, сообщили...
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