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«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

05.07.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александрия собирает друзей. Уже 6 июля в агрогородке Шкловского района по традиции начнется празднование Купалья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Ожидается, что в 2019 году в Александрию приедут около 100 тысяч гостей из разных стран. Россия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Польша – с каждым годом участников все больше, а праздничная программа – все интереснее.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Мастер-классы, уличные состязания, конкурс купальских костюмов и, конечно, поиски папараць-кветки. А кульминацией праздника станет гала-концерт «Зроблена у Беларуси».

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Это настоящее шоу с национальным колоритом, в котором, кстати, будут участвовать не только наши артисты. В Александрии выступят Лев Лещенко и Тина Кароль. Что еще увидят гости фестиваля, расскажет корреспондент Ирина Недобоева.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Собирать гостей в Александрии будут уже завтра. Работа в агрогородке кипит не первый день. Еще бы: ведь на празднование Купалья ждут десятки тысяч гостей.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра народного творчества:
Если к вам на выходные приехали друзья, гости, родные, вам не нужно уже думать, чем их удивлять, мы за вас уже подумали. Костер будет традиционно, и обряды тоже будут присутствовать. 

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

На выставке «Александрыйскі кірмаш» разместятся традиционные подворья. По соседству можно будет отведать блюда белорусской кухни. Для ценителей здорового образа жизни – площадка «Народная творчасць і творчасць маладых». Здесь можно научиться делать массаж, варить мыло или узнать секреты парения в бане. И, конечно, каждый желающий сможет сплести тот самый купальский венок.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Марина Плахоцкая, начальник производства могилевской булочно-кондитерской компании:
Как всегда будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить. Чтобы люди запомнили этот праздник не только красочными мероприятиями, но и нашей вкусной продукцией. А показать и угостить у нас есть чем.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

В этом году тема малой родины красной нитью вплелась в венок праздника. Александрия радушно встречает гостей из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и всех регионов Беларуси. Свои страны представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Хидриильяс Ахмедов, мастер (Россия):
У нас очень известны ваша мебель, масло, сельхозпродукция пользуется большим спросом. В России вообще все отлично знают, что такое сельское хозяйство в Беларуси.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Алсу Абсалямова, мастер (Россия):
Знаменита ваша белорусская косметика, трикотаж, лен. Мы выросли на этом.

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

В первый день фестиваля на малой сцене выступят творческие коллективы всех регионов Беларуси и зарубежные гости. Кульминацией праздника станет гала-концерт «Зроблена у Беларуси» на главной площадке.  

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Светлана Ефимук, художественный руководитель Могилевской областной филармонии:
Основная тема в этом году гала-концерта – при помощи музыкальных, пластических номеров показать все многообразие, красоту нашего края. Почетными гостями а этом году будут народный артист России Лев Лещенко и народная артистка Украниы Тина Кароль. Их выступления будут вплетены в канву общего мероприятия. Действо будет очень интересным. 

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Позаботились и о доставке гостей на праздник. Удобная транспортная логистика, расписание дополнительных поездов. Все с учетом начала концертов. 

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Ирина Недобоева, СТВ:
В воскресенье праздник в Александрии продолжится. Только из культурно-развлекательной она трансформируется в более официальную. Здесь будут чествовать лучших аграриев Приднепровского края. Ну а подарком станет выступление Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

Люди в материале: Олег Хмельков, Марина Плахоцкая, Хидриильяс Ахмедов, Алсу Абсалямова, Светлана Ефимук, Ирина Недобоева
 
 
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Новости Беларуси. Александрия собирает друзей. Уже 6 июля в агрогородке Шкловского района по традиции начнется празднование Купалья, сообщили в программе Новости...
 
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