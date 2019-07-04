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«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александрия собирает друзей. Уже 6 июля в агрогородке Шкловского района по традиции начнется празднование Купалья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что в 2019 году в Александрию приедут около 100 тысяч гостей из разных стран. Россия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Польша – с каждым годом участников все больше, а праздничная программа – все интереснее.
Мастер-классы, уличные состязания, конкурс купальских костюмов и, конечно, поиски папараць-кветки. А кульминацией праздника станет гала-концерт «Зроблена у Беларуси».
Это настоящее шоу с национальным колоритом, в котором, кстати, будут участвовать не только наши артисты. В Александрии выступят Лев Лещенко и Тина Кароль. Что еще увидят гости фестиваля, расскажет корреспондент Ирина Недобоева.
Собирать гостей в Александрии будут уже завтра. Работа в агрогородке кипит не первый день. Еще бы: ведь на празднование Купалья ждут десятки тысяч гостей.
Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра народного творчества:
На выставке «Александрыйскі кірмаш» разместятся традиционные подворья. По соседству можно будет отведать блюда белорусской кухни. Для ценителей здорового образа жизни – площадка «Народная творчасць і творчасць маладых». Здесь можно научиться делать массаж, варить мыло или узнать секреты парения в бане. И, конечно, каждый желающий сможет сплести тот самый купальский венок.
Марина Плахоцкая, начальник производства могилевской булочно-кондитерской компании:
В этом году тема малой родины красной нитью вплелась в венок праздника. Александрия радушно встречает гостей из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и всех регионов Беларуси. Свои страны представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства.
Хидриильяс Ахмедов, мастер (Россия):
Алсу Абсалямова, мастер (Россия):
В первый день фестиваля на малой сцене выступят творческие коллективы всех регионов Беларуси и зарубежные гости. Кульминацией праздника станет гала-концерт «Зроблена у Беларуси» на главной площадке.
Светлана Ефимук, художественный руководитель Могилевской областной филармонии:
Позаботились и о доставке гостей на праздник. Удобная транспортная логистика, расписание дополнительных поездов. Все с учетом начала концертов.
Ирина Недобоева, СТВ:
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Новости Беларуси. Александрия собирает друзей. Уже 6 июля в агрогородке Шкловского района по традиции начнется празднование Купалья, сообщили в программе Новости...
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