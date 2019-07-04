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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 8,29 млрд долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти и приближаются к историческому максимуму. За июнь – плюс 2,5 % или 200 миллионов долларов в денежном эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это несмотря на то, что Нацбанк около четверти миллиарда уплатил по различным внутренним и внешним заимствованиям. Таким образом, в настоящее время международные резервные активы нашей страны составляют примерно 8,3 миллиарда, что значительно превышает запланированный уровень. Согласно планам, на конец 2019 года объем резервов должен быть не ниже 7 миллиардов 100 миллионов долларов.
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти и приближаются к историческому максимуму. За июнь – плюс 2,5 % или 200 миллионов долларов в...
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