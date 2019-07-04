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Премия за добытого дикого кабана увеличена до 5 базовых величин

05.07.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские охотники получили новый стимул. Значительно – с двух до пяти базовых величин (BR127,5) – увеличен гонорар за истребленного дикого кабана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть если раньше за трофей охотнику платили 56 рублей, то теперь он получит 127,5 р. При этом разрешения на добычу и охотничьи путевки выдаются бесплатно. Предполагается, что такие меры помогут держать под контролем популяцию диких животных, которые являются переносчиками африканской чумы свиней и других опасных болезней.

Больше новостей экономики за 7 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские охотники получили новый стимул. Значительно – с двух до пяти базовых величин (BR127,5) – увеличен гонорар за истребленного дикого...
 
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