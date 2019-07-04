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В Англии виртуальный костюм белорусских разработчиков использовали на презентации технологии 5G
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль. Тренировочная сессия проходила между двумя игроками, один из которых находился в городе Ковентри, а другой в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортсменам, облаченным в уникальный двухкилограммовый «умный костюм», удалось не только показать один из приемов в регби-перехват, но и с помощью сети 5G прочувствовать его силу. Разработка белорусского проекта участника Парка высоких технологий обеспечила полное погружение в виртуальную реальность.
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Новости Беларуси. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль. Тренировочная сессия проходила между двумя игроками,...
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