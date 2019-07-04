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В Англии виртуальный костюм белорусских разработчиков использовали на презентации технологии 5G

05.07.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль. Тренировочная сессия проходила между двумя игроками, один из которых находился в городе Ковентри, а другой в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсменам, облаченным в уникальный двухкилограммовый «умный костюм», удалось не только показать один из приемов в регби-перехват, но и с помощью сети 5G прочувствовать его силу. Разработка белорусского проекта участника Парка высоких технологий обеспечила полное погружение в виртуальную реальность.

Больше новостей экономики за 7 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль. Тренировочная сессия проходила между двумя игроками,...
 
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