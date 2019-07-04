Названа дата проведения форума регионов Беларуси и Узбекистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет 29-30 июля, передает телеканал «МИР 24».

«Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля. Форум регионов на тему «Сотрудничество регионов как ключевой фактор межгосударственных отношений» – мероприятие официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева», – сообщается на сайте Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Участники форума обсудят вопросы промкооперации, сельского хозяйства и пищевой промышленности, гуманитарного, научного сотрудничества и инноваций, межпарламентского взаимодействия. Планируется подписание соглашений между регионами, учреждениями образования двух стран. Прорабатывается заключение белорусскими предприятиями коммерческих контрактов с узбекской стороной.