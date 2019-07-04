|
Названа дата проведения форума регионов Беларуси и Узбекистана
05.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет 29-30 июля, передает телеканал «МИР 24».
Участники форума обсудят вопросы промкооперации, сельского хозяйства и пищевой промышленности, гуманитарного, научного сотрудничества и инноваций, межпарламентского взаимодействия. Планируется подписание соглашений между регионами, учреждениями образования двух стран. Прорабатывается заключение белорусскими предприятиями коммерческих контрактов с узбекской стороной.
Напомним, в сентябре 2018 года состоялся визит президента Белоруссии в Узбекистан, по итогам которого был подписан пакет документов по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум станет мероприятием официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)