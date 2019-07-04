В Беларуси дорожает утилизационный сбор на автомобили

Документ вступает в действие через 10 дней после его официального опубликования.





Ставка сбора на автомобили, ввозимые гражданами для себя, составит Br 544,5 для машин не старше 3 лет (было Br 495), для автомобилей старше 3 лет – Br 816,7 (было Br 742,5). Такие же ставки действуют для автомобилей с электродвигателями.





Утилизационный сбор для грузовиков в зависимости от массы и даты выпуска составит от Br 4 083,7 до Br 96 376,5, на автобусы и другую пассажирскую технику – от Br 4 900,5 до Br 42471, на предназначенные для работы в условиях бездорожья самосвалы – от Br 111 078 до Br 326 700. Ставка на прицепы и полуприцепы составит Br 38 640.