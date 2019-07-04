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Азаренко проиграла Халеп на Уимблдоне, допустив 33 невынужденные ошибки

05.07.2019 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко неожиданно легко проиграла румынке Симоне Халеп в третьем круге Уимблдона — 3:6, 1:6. Вика минимально превзошла Симону по виннерам, однако допустила более чем в три раза больше невынужденных ошибок, чем соперница.

Виктория Азаренко (40 WTA) и Симона Халеп (7 WTA) — обе считаются одними из лучших принимающих в женском туре и умеют работать на задней линии. Казалось, что ключом к успеху в поединке между ними станет подача.

После двух стартовых геймов на подаче Вика демонстрировала 100-процентное попадание первым мячом в корт, а после четвертого гейма, в котором ей удалось реализовать двойной брейк-пойнт, она вела в счете — 3:1.

Пятый гейм завершился двойной ошибкой Азаренко, а всего за первый сет она допустила 20 невынужденных ошибок при всего 4-х у соперницы. Выходит, что Халеп довольно легко достался обратный брейк. Затем Симона отыграла брейк-пойнт в седьмом гейме, сделала еще один брейк, подала «под ноль» и реализовала сетбол после удара Азаренко в аут в коротком розыгрыше.

В начале второго сета Азаренко проиграла прием «под ноль», далее нейтрализовала брейк-пойнт у Халеп, сама имела два брейк-пойнта в четвертом гейме, но не воспользовалась ситуацией. Симона же, напротив, вскоре оформила очередной брейк и до конца матча не отдала Вике ни одного гейма. При счете 1:5 Азаренко пробивала «на авось», но чаще промахивалась, нежели попадала в корт.

Итог поединка, который длился 1 час и 6 минут, — победа Халеп со счетом 6:3, 6:1. Ранее Азаренко и Халеп играли друг с другом четыре раза, и в этих матчах каждая из теннисисток добилась двух побед. В 2012 году на турнирах в Дохе и Линце Симоне не удалось взять больше трех геймов за сет. В двух других встречах, в 2015-м на US Open и 2017-м на Уимблдоне, наблюдалась борьба. В первом случае Вика выиграла один сет, а во втором — уступила в стартовой партии на тай-брейке.


С начала года Виктория одержала три победы над игроками из топ-10 (Ангеликой Кербер, Каролиной Плишковой и Элиной Свитолиной), а также потерпела семь поражений от теннисисток из первой десятки мирового рейтинга (Петры Квитовой, Серены Уильямс, Эшли Барти, Слоан Стивенс, Каролины Плишковой, Наоми Осаки, Симоны Халеп).

Напомним, что в первом раунде нынешнего розыгрыша Уимблдона Азаренко была сильнее француженки Ализе Корне — 6:4, 6:4, а далее уверенно переиграла австралийку Айлу Томлянович — 6:2, 6:0.

Азаренко является двукратной полуфиналисткой Уимблдона (2011, 2012). Трижды Вика прекращала борьбу здесь после поражений от Серены Уильямс: в четвертьфинале — в 2009-м и 2015-м, а также в полуфинале — в 2012-м. В прошлом сезоне Вика завершила выступление на уимблдонских кортах после поражения во втором раунде от чешки Каролины Плишковой.
 
 
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Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко неожиданно легко проиграла румынке Симоне Халеп в третьем круге Уимблдона — 3:6, 1:6. Вика минимально превзошла Симону по...
 
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