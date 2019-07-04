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Первое «класико» сезона завершилось трудовой победой БАТЭ над минским «Динамо»

05.07.2019 20:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 июля стартовал 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу, открыл который матч между минским «Динамо» и БАТЭ. Первое «класико» сезона на стадионе «Трактор» завершилось непростой победой 15-кратных чемпионов страны.

В этом году столичный клуб не так успешно выступает, как в прошлые годы. Долгое время в межсезонье команда была без главного тренера, потом нащупывала свою игру. Затем случился очередной приход Сергея Гуренко, чистка рядов. И к экватору чемпионата легендарный клуб пока расположился на четвертом месте.

У БАТЭ дела идут чуть получше, хотя команда из Борисова и не возглавляет чемпионскую гонку, а ведет упорное преследование брестского «Динамо». Напомним, что уже на будущей неделе белорусские клубы начнут очередной еврокубковый путь.

Под будущие европейские баталии белорусские клубы начинают брать новых игроков. Минское «Динамо» подписало результативного сербского полузащитника, а «Шахтер» сербского центрального защитника.

6 июля хороший матч пройдет в Витебске. Туда приедет лидер и проверит, воспользовался ли тренерский штаб «Витебска» шпаргалкой, которая висела в раздевалке брестского «Динамо». Это была почти цитата из сообщения в твитере динамовцев. Правда, его потом удалили. Но он успел разойтись по СМИ.

Что же, команде Ясинского при аншлаге, вероятность которого весьма высока, ничего не остается, как лечь костьми и наказать Брест. Тем более, стан динамовцев покинул Фамейе. Станет ли это потерей для клуба, узнаем совсем скоро.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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5 июля стартовал 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу, открыл который матч между минским «Динамо» и БАТЭ. Первое «класико» сезона на стадионе «Трактор»...
 
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