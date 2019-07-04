Первое «класико» сезона завершилось трудовой победой БАТЭ над минским «Динамо»

В этом году столичный клуб не так успешно выступает, как в прошлые годы. Долгое время в межсезонье команда была без главного тренера, потом нащупывала свою игру. Затем случился очередной приход Сергея Гуренко, чистка рядов. И к экватору чемпионата легендарный клуб пока расположился на четвертом месте.



