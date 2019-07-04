Станюта хочет в Алматы, а горячая канадская футболистка не определилась. Лучшее в Instagram за неделю

Источник материала: Tut.by

Александра Герасименя учит дочь плавать, Мелитина Станюта приручила хищную птицу, наши биатлонистки отмечают День Независимости Беларуси, а американская серфингистка — аналогичный праздник в США. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева была первой, кого пригласили в команду звездных послов II Европейских игр в Минске, прошедших с 21 по 30 июня. Вместе с другими прославленными чемпионами Даша зажигала огонь Европейских игр на стадионе «Динамо», а позже побывала в деревне игр.

— Не могли не посетить деревню спортсменов, — написала Даша в Instagram семь дней назад. — Впечатления остались самые приятные. Есть с чем сравнить, и хочу сказать, что деревня в Минске на очень крепком олимпийском уровне. Приятно было снова окунуться в эту атмосферу.

А 3 июля Домрачева вместе с двумя биатлонистками из нашего золотого состава в эстафете на Олимпийских играх 2018 года Динарой Алимбековой и Ириной Кривко отметила День Независимости Беларуси.

— Не хватало нашей улыбашки Надежды Скардино, — отметила в подписи к фото Динара.

Гимнастка Мелитина Станюта ностальгирует по времени, проведенном на казахстанском горнолыжном курорте «Шымбулак». Там, как видим, Станюта поладила с хищной птицей.

— Калым за меня отдавать не нужно, а вот вернуть меня в горы Алматы можно, как и покормить местными вкусностями, — написала Мелита.

Гимнастка Ксения Санкович, двукратный призер Олимпийских игр, радуется медальным успехам команды Беларуси на II Европейских играх, где, напомним, белорусы завоевали 69 медалей и финишировали вторыми в общем зачете.

— По версии бренда олимпийской команды Беларуси, нам помогла «моц буслоў», — шутит Ксения и на языке тела показывает аиста.

Пловчиха Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр, наслаждается материнством. На фото ниже Саша вместе с дочерью Софьей, которой в сентябре исполнится один год.

Под фото Саша рассказала о пользе плавания для детей:

— Стоит ли отдавать ребенка в плавание? Какая польза от занятий? В каком возрасте начинать? Давайте по порядку. Начинать заниматься можно с самого рождения. Это самая естественная для новорожденного малыша среда. Не даром он девять месяцев в околоплодных водах купался. До трех−четырех месяцев у малышей сохраняется рефлекс задержки дыхания при попадании воды, поэтому лучше долго не тянуть с водными процедурами, а как только пупочная ранка зажила — сразу в ванну!

Плюсы раннего купания очевидны: укрепление иммунитета, закаливание, укрепление мышц. Конечно, грудной ребенок не научится полноценно плавать, но хотя бы будет понятно, нравится ли ему вода.

Начинать заниматься обучением ребенка плаванию лучше в два−три года. Можно сходить на специальные занятия в формате «мама и малыш». Здесь главное не столько научить малыша плавать, сколько уверено чувствовать себя в воде и не боятся. […] Обучение плаванию в группах начинают с пяти−шести лет. В этом возрасте дети становятся более координированными, внимательными и способными понять чего от них хочет тренер.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в компании сына Лео Александра находится в Великобритании, где сыграла на Уимблдоне. На фото ниже за Викой и Лео мы видим суперкар. Интересно, не Вика ли им управляла?

Семикраная победительница Уимблдона Серена Уильямс также в этот раз приехала на турнир с дочерью Олимпией. «Что ж, да начнется игра», — говорится в подписи к фотографии.

Обладательница Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019 итальянка Доротея Вирер нежится на солнышке.

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— Вы прекрасны! — написала Алина — До скорой встречи! С вами всегда интересно, весело и душевно. Ваша Алина.

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— Жить мечтой и моментом! Время отдать все, что у меня есть, — слова Элины звучат как слоган. К слову, Элина уже прошла в четвертый раунд Уимблдона.