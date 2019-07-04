ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станюта хочет в Алматы, а горячая канадская футболистка не определилась. Лучшее в Instagram за неделю

05.07.2019 21:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александра Герасименя учит дочь плавать, Мелитина Станюта приручила хищную птицу, наши биатлонистки отмечают День Независимости Беларуси, а американская серфингистка — аналогичный праздник в США. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева была первой, кого пригласили в команду звездных послов II Европейских игр в Минске, прошедших с 21 по 30 июня. Вместе с другими прославленными чемпионами Даша зажигала огонь Европейских игр на стадионе «Динамо», а позже побывала в деревне игр.

— Не могли не посетить деревню спортсменов, — написала Даша в Instagram семь дней назад. — Впечатления остались самые приятные. Есть с чем сравнить, и хочу сказать, что деревня в Минске на очень крепком олимпийском уровне. Приятно было снова окунуться в эту атмосферу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 28 Июн 2019 в 12:05 PDT

А 3 июля Домрачева вместе с двумя биатлонистками из нашего золотого состава в эстафете на Олимпийских играх 2018 года Динарой Алимбековой и Ириной Кривко отметила День Независимости Беларуси.

— Не хватало нашей улыбашки Надежды Скардино, — отметила в подписи к фото Динара.

Гимнастка Мелитина Станюта ностальгирует по времени, проведенном на казахстанском горнолыжном курорте «Шымбулак». Там, как видим, Станюта поладила с хищной птицей.

— Калым за меня отдавать не нужно, а вот вернуть меня в горы Алматы можно, как и покормить местными вкусностями, — написала Мелита.

Гимнастка Ксения Санкович, двукратный призер Олимпийских игр, радуется медальным успехам команды Беларуси на II Европейских играх, где, напомним, белорусы завоевали 69 медалей и финишировали вторыми в общем зачете.

— По версии бренда олимпийской команды Беларуси, нам помогла «моц буслоў», — шутит Ксения и на языке тела показывает аиста.

Пловчиха Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр, наслаждается материнством. На фото ниже Саша вместе с дочерью Софьей, которой в сентябре исполнится один год.

Под фото Саша рассказала о пользе плавания для детей:

— Стоит ли отдавать ребенка в плавание? Какая польза от занятий? В каком возрасте начинать? Давайте по порядку. Начинать заниматься можно с самого рождения. Это самая естественная для новорожденного малыша среда. Не даром он девять месяцев в околоплодных водах купался. До трех−четырех месяцев у малышей сохраняется рефлекс задержки дыхания при попадании воды, поэтому лучше долго не тянуть с водными процедурами, а как только пупочная ранка зажила — сразу в ванну!

Плюсы раннего купания очевидны: укрепление иммунитета, закаливание, укрепление мышц. Конечно, грудной ребенок не научится полноценно плавать, но хотя бы будет понятно, нравится ли ему вода.

Начинать заниматься обучением ребенка плаванию лучше в два−три года. Можно сходить на специальные занятия в формате «мама и малыш». Здесь главное не столько научить малыша плавать, сколько уверено чувствовать себя в воде и не боятся. […] Обучение плаванию в группах начинают с пяти−шести лет. В этом возрасте дети становятся более координированными, внимательными и способными понять чего от них хочет тренер.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в компании сына Лео Александра находится в Великобритании, где сыграла на Уимблдоне. На фото ниже за Викой и Лео мы видим суперкар. Интересно, не Вика ли им управляла?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 27 Июн 2019 в 1:07 PDT

Семикраная победительница Уимблдона Серена Уильямс также в этот раз приехала на турнир с дочерью Олимпией. «Что ж, да начнется игра», — говорится в подписи к фотографии.

Обладательница Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019 итальянка Доротея Вирер нежится на солнышке.

Эффектная длинноногая теннисистка из России Виталия Дьяченко порадовала подписчиков снимком из Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и огорчила тем, что уже в первом круге Уимблдона уступила француженке Кристине Младенович.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила японских поклонников за теплый прием во время показательного выступления.

— Вы прекрасны! — написала Алина — До скорой встречи! С вами всегда интересно, весело и душевно. Ваша Алина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 1 Июл 2019 в 6:08 PDT

Украинская теннисистка Элина Свитолина появилась на корте в эксклюзивном комплекте одежды от своего экипировщика специально ради фотосессии.

— Жить мечтой и моментом! Время отдать все, что у меня есть, — слова Элины звучат как слоган. К слову, Элина уже прошла в четвертый раунд Уимблдона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elina Svitolina

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Герасименя учит дочь плавать, Мелитина Станюта приручила хищную птицу, наши биатлонистки отмечают День Независимости Беларуси, а американская...
 
Новости дня
Новости разные
 
На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика