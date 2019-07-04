Беларусь и Казахстан нацелились на товарооборот в $1 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Казахстаном к концу года может достичь миллиарда долларов. Об этом в пятницу шла речь в Минске на деловом совете двух стран, передает телеканал «МИР 24».

Казахстанский бизнес заинтересован в увеличении поставок в Беларусь. В первую очередь, продуктов питания и техники. Также на совете говорили о том, что странам нужно усилить взаимодействие в IT- сфере. Сейчас значительную часть товарооборота между странами составляет белорусский экспорт в Казахстан.

«Мы бы хотели исправить эту ситуацию, я над этим сейчас работаю. Очень надеюсь, что в ходе работы Делового совета мы примем конкретные решения с тем, чтобы казахстанская не только пищевая, но и другая продукция тоже была широко представлена в Беларуси», – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

«У нас отношения с Казахстаном развиваются очень динамично и позитивно. Мы в прошлом году к своему экспортному портфелю приплюсовали 170 миллионов белорусских поставок», – отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Беларусь оказывает помощь в масштабных проектах, например, в программе индустриализации Казахстана. Развивается сотрудничество и на площадке Евразийского экономического союза.

