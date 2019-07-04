На МКАД возобновляют ремонт мостов в районе Купревича и Наполеона Орды

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До Европейских игр здесь уже выполнили большую часть работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





На внутренней стороне заменили все балки, улучшили опоры, обновили все покрытие и барьерные ограждения. Теперь тоже самое сделают и на внешней стороне.

Движение перекроют ночью с 5 на 6 июля. Аналогичные работы выполняют и на 25 километре в районе улицы Наполеона Орды.





После ремонта мосты смогут выдержать нагрузку более 200 тонн. Затратят на такой капитальный ремонт более 7 миллионов рублей. Закончить планируют в ноябре.





Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:

Мы увеличили несущую способность максимальную, добавили две балки, что незначительно даже увеличило ширину проезжей части. Таким образом сейчас, когда мы будем выполнять следующий завершающий этап, это позволит организовать движение полноценное.