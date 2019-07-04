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На МКАД возобновляют ремонт мостов в районе Купревича и Наполеона Орды

05.07.2019 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До Европейских игр здесь уже выполнили большую часть работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД возобновляют ремонт мостов в районе Купревича и Наполеона Орды

На внутренней стороне заменили все балки, улучшили опоры, обновили все покрытие и барьерные ограждения. Теперь тоже самое сделают и на внешней стороне.

Движение перекроют ночью с 5 на 6 июля. Аналогичные работы выполняют и на 25 километре в районе улицы Наполеона Орды.

На МКАД возобновляют ремонт мостов в районе Купревича и Наполеона Орды

После ремонта мосты смогут выдержать нагрузку более 200 тонн. Затратят на такой капитальный ремонт более 7 миллионов рублей. Закончить планируют в ноябре.

На МКАД возобновляют ремонт мостов в районе Купревича и Наполеона Орды

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
Мы увеличили несущую способность максимальную, добавили две балки, что незначительно даже увеличило ширину проезжей части. Таким образом сейчас, когда мы будем выполнять следующий завершающий этап, это позволит организовать движение полноценное.

На МКАД возобновляют ремонт мостов в районе Купревича и Наполеона Орды

Люди в материале: Василий Тибеж
 
 
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Новости Беларуси. До Европейских игр здесь уже выполнили большую часть работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На внутренней стороне...
 
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