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Павел Карнаухов: на второй день после победы уже было понимание, что повезу Кубок Гагарина в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кубок Гагарина – в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К сожалению, появился он в столице не силами нашего представителя в континентальной хоккейной лиге – минского «Динамо». До заветного трофея «зубрам» еще очень далеко. Привез же чашу Павел Карнаухов, который стал чемпионом КХЛ в составе ЦСКА.
Корреспондент Наталья Федорцова вживую
В 2019 году у Кубка Гагарина насыщенная туристическая программа. Трофей уже побывал в Челябинске, Новокузнецке, и вот настал черед Минска. Здесь в крытом катке парка Горького он появился благодаря воспитаннику хоккейной «Юности» Павлу Карнаухову, который в 2019 году вместе с ЦСКА занял первое место в Континентальной хоккейной лиге.
Павел Карнаухов, обладатель Кубка Гагарина:
Для того, чтобы сфотографироваться с трофеем и взять автограф у чемпиона, выстроилась целая очередь. Прикоснулись к заветной награде и мы.
Наталья Федорцова, СТВ:
С одной стороны есть изображение Юрия Гагарина, в честь которого и назвали трофей. С другой – изображение хоккеиста. По легенде это Всеволод Бобров.
По кругу кубок украшен маленькими шайбами, на которых выгравированы имена команд-победителей (пока шайбы ЦСКА здесь нет). Снизу – изображение эмблемы Континентальной хоккейной лиги.
Уже через несколько дней трофей вновь вернется в Москву и продолжит свое путешествие. Будем надеяться, что в следующий раз кубок пробудет в Минске подольше благодаря нашей КХЛовской команде «Динамо-Минск».
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Новости Беларуси. Кубок Гагарина – в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К сожалению, появился он в столице не силами нашего представителя в...
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