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Бесплатная велошкола в парке Янки Купалы набирает учеников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на двухколесном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Желающих научиться много – за месяц на занятия пришли более 120 человек. К каждому здесь найдут подход опытные инструкторы, которые обучат новичков всем азам.
Анастасия Янчевская, руководитель Минского велосипедного общества:
Занятия проходят каждую среду и четверг с шести часов вечера. Запись в велошколу еще не закрыта, обучение здесь продлится до прихода осенних холодов.
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Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на...
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