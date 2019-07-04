ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бесплатная велошкола в парке Янки Купалы набирает учеников

05.07.2019 21:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на двухколесном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бесплатная велошкола в парке Янки Купалы набирает учеников

Желающих научиться много – за месяц на занятия пришли более 120 человек. К каждому здесь найдут подход опытные инструкторы, которые обучат новичков всем азам.

Бесплатная велошкола в парке Янки Купалы набирает учеников

Бесплатная велошкола в парке Янки Купалы набирает учеников

Анастасия Янчевская, руководитель Минского велосипедного общества:
Все ученики к нам приходят с диким ужасом: «Никогда в жизни вы меня не научите». Но таких уникальных людей нет. За 4-6 занятий мы научим ездить абсолютно любого. Очень редко людям требуется 7-8 занятий. То, что мы научили ездить на велосипеде, не отменяет того, что дальше человек должен очень много ездить сам.

Бесплатная велошкола в парке Янки Купалы набирает учеников

Занятия проходят каждую среду и четверг с шести часов вечера. Запись в велошколу еще не закрыта, обучение здесь продлится до прихода осенних холодов.

Бесплатная велошкола в парке Янки Купалы набирает учеников

Люди в материале: Анастасия Янчевская
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика