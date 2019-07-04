Бесплатная велошкола в парке Янки Купалы набирает учеников

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на двухколесном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Желающих научиться много – за месяц на занятия пришли более 120 человек. К каждому здесь найдут подход опытные инструкторы, которые обучат новичков всем азам.









Анастасия Янчевская, руководитель Минского велосипедного общества:

Все ученики к нам приходят с диким ужасом: «Никогда в жизни вы меня не научите». Но таких уникальных людей нет. За 4-6 занятий мы научим ездить абсолютно любого. Очень редко людям требуется 7-8 занятий. То, что мы научили ездить на велосипеде, не отменяет того, что дальше человек должен очень много ездить сам.





Занятия проходят каждую среду и четверг с шести часов вечера. Запись в велошколу еще не закрыта, обучение здесь продлится до прихода осенних холодов.



