Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Раскрыть тайны Купальской ночи минчан приглашает Центральный ботанический сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Праздник Купалья здесь начнется 6 июля в половину седьмого вечера. Посетители смогут погрузиться в атмосферу древнего славянского праздника через песни, игры и хороводы.





Не обойдется без традиционного купальского костра, гаданий на суженого и плетения венков. Самые смелые гости отправятся с экскурсоводами на поиск магического цветка папоротника, способного принести счастье его обладателю.







