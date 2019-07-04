ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи

05.07.2019 21:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Раскрыть тайны Купальской ночи минчан приглашает Центральный ботанический сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи

Праздник Купалья здесь начнется 6 июля в половину седьмого вечера. Посетители смогут погрузиться в атмосферу древнего славянского праздника через песни, игры и хороводы.

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи

Не обойдется без традиционного купальского костра, гаданий на суженого и плетения венков. Самые смелые гости отправятся с экскурсоводами на поиск магического цветка папоротника, способного принести счастье его обладателю.

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Раскрыть тайны Купальской ночи минчан приглашает Центральный ботанический сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Праздник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Станюта хочет в Алматы, а горячая канадская футболистка не определилась. Лучшее в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика