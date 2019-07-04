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Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Раскрыть тайны Купальской ночи минчан приглашает Центральный ботанический сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Праздник Купалья здесь начнется 6 июля в половину седьмого вечера. Посетители смогут погрузиться в атмосферу древнего славянского праздника через песни, игры и хороводы.
Не обойдется без традиционного купальского костра, гаданий на суженого и плетения венков. Самые смелые гости отправятся с экскурсоводами на поиск магического цветка папоротника, способного принести счастье его обладателю.
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Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи
Новости Беларуси. Раскрыть тайны Купальской ночи минчан приглашает Центральный ботанический сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Праздник...
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