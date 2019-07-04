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На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

05.07.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборочная кампания. По традиции она стартовала с южных регионов страны: хозяйства Брестской области приступили к жатве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в стране площадей, отведенных под зерновые культуры, стало на 11 % больше. А значит, ожидается, что потяжелеет и общий каравай. Впрочем, как всегда в этом деле многое зависит от погоды. Что по этому поводу думают аграрии, узнал корреспондент Петр Бутрим.

На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

В 2019 году к уборке зерновых аграрии приступили достаточно рано. Но это не значит, что работать можно спустя рукава, ведь погода может внести свои коррективы в любой момент. Поэтому хлеборобы стараются строго соблюдают очередность: первым делом комбайны вывели на пострадавшие от засухи участки. Но даже там показатели урожайности выше прошлогодних на 10 %. И это хороший знак.

На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

Николай Веренич, первый заместитель директора ОАО «Городец-Агро»: 
Из первых дней мы видим, что рожь дает свыше 30 центнеров с гектара. Вот вчера буквально мы начали молотить. Одно звено было на уборке зерновых, то бишь на ржи. Намолотили 175 тонн зерна.

В самом крупном хозяйстве Кобринского района следом за рожью начали обмолачивать ячмень. 5 % зерновых уже лежит в хранилищах. Запас пополняется все быстрее – здесь привыкли с умом использовать каждый погожий час.

На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

Петр Бутрим, СТВ: 
Убрать зерновые важно в самые короткие сроки – говорят, управиться можно даже за две недели. Поэтому темп высокий со старта. Например, это поле убирают сразу три комбайна. 

Для Виталия Нестюка это уже девятая страда. Мужчина признается: в этом году колосья как никогда крупные и красивые. Легким нынешний хлеб, конечно, не будет, но работать приятно.

На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

Виталий Нестюк, тракторист-машинист ОАО «Городец-Агро»: 
Урожайность хорошая. Только начало. Но я думаю, так оно и останется. Смотря по полям, видно, что зерновые будут неплохие. Постараемся убрать как положено: без потерь, вовремя. Все зависит от погоды, а мы справимся.

В эти напряженные недели хлеборобов кормят дважды в день. Здесь же, в поле, ведь дорога каждая минута. За комфортом тружеников следят строго.

На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

Валентина Шепетюк, помощник врача-гигиениста Кобринского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Когда приезжает комбайнер с полей после окончания рабочего дня, в каждой мастерской – а в хозяйстве четыре мастерские – имеются душевые комнаты. И эти душевые работают.

Тревоги за будущий урожай добавил лишь ураганный ветер. Он прошелся по посевам буквально несколько дней назад. Но, как выяснилось, много площадей не загубил. Стойко перенесли зерновые культуры и аномальную жару в июне.

На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

Снежана Ячник, главный агроном ОАО «Городец-Агро»:
Дождики спасли. Потом проходили дождики, поэтому зерно – если еще брать прошлый год, то было много мелкого щуплого зерна – в этом году хорошо налитое, крупное. Я думаю, что без урожая не останемся. 

В общем, все говорит о том, что урожай зерновых, возможно, будет самым щедрым за несколько лет. Главное, не допускать потерь и задержек по времени. Пока оно на стороне аграриев.

На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

Люди в материале: Николай Веренич, Пётр Бутрим, Виталий Нестюк, Валентина Шепетюк, Снежана Ячник
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборочная кампания. По традиции она стартовала с южных регионов страны: хозяйства Брестской области приступили к жатве,...
 
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