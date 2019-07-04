ЕС призывает всех членов ООН предотвратить дестабилизирующие поставки оружия в Ливию

Источник материала: Интерфакс

Евросоюз приветствует любую миссию ООН по установлению виновных в бомбардировке центра временного содержания мигрантов в Ливии и призывает всех членов ООН соблюдать свои обязательства по содействию миру в этой стране.

"Мы подтверждаем, что военное решение кризиса в Ливии невозможно, и призываем все государства-члены ООН полностью соблюдать обязательства по содействию миру и стабильности в Ливии, предотвратить дестабилизирующие поставки оружия, защитить ее нефтяные ресурсы и инфраструктуру в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в распространенном в пятницу заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

ЕС полностью поддерживает усилия спецпредставителя генсека ООН Гасана Саламе в этой направлении.

"Необходимо возобновить посреднический процесс ООН, чтобы продвинуть инклюзивное правительство, представляющее всех ливийцев, подготовиться к заслуживающим доверия парламентским и президентским выборам, обеспечить справедливое и прозрачное распределение национального богатства и содействовать воссоединению всех ливийских суверенных институтов", - отметила Могерини.

ЕС, подчеркнула она, готов в срочном порядке активизировать коллективные усилия по урегулированию, в частности, улучшить защиту мигрантов и беженцев и помочь им.

Она назвала "шокирующим" бомбовый удар по центру временного содержания в Таджуре, в результате которого погибли десятки беженцев и мигрантов, многие получили ранения, в том числе дети и женщины.