Президент США вступился за раскритикованную за поведение на G20 дочь Иванку

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что считает, что его дочь и советница Иванка Трамп прекрасно справилась со своими обязанностями в ходе поездки на саммит "группы двадцати" в Осаку.

"Она прекрасно выполнила свою работу", - сказал Трамп, комментирую критику в адрес своей дочери со стороны некоторых СМИ и многочисленных пользователей соцсетей после саммита G20.

"Я думаю, что она действительно понравилась иностранным лидерам", - добавил президент США.

Его комментарий последовал после того, как ранее ряд западных СМИ подверг критике присутствие дочери Трампа на встречах с мировыми лидерами на полях G20.

В частности, на одной из видеозаписи видно, что Иванка Трамп сделала несколько комментарием в ходе частной беседе президента Франции Эмманюэля Макрона, британского премьера Терезы Мэй и на тот момент главы МВФ Кристин Лагард. Многие СМИ сочли этот шаг со стороны дочери американского лидера неуместным.

В Интернете появилось много "мемов" с изображением Иванки Трамп. Кроме того, журналистка издания The Daily Beast Эрин Райан запустила целый флешмоб в Twitter с хэштегом #UnwantedIvanka. Идея заключается в том, чтобы публиковать фотографии значимых исторических и культурных событий, вставляя в них с помощью фотошопа изображении дочери Трампа. Так, пользователи, например, "поместили" ее на Ялтинскую конференцию, а также на подписание Декларации о независимости США.

Саммит G20 состоялся 28-29 июня в японской Осаке.