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«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ирина Шиманович и Илона Кремень – чемпионки страны по теннису в паре. В финальном матче девушки обыграли российско-белорусский дуэт Юлия Никитина – Анна Виноградова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Будущие победительницы выглядели значительно сильнее своих юных соперниц и первенствовали в двух сетах – 6:2, 6:1. Следует отметить, что финал проходил в сложных погодных условиях.
Илона Кремень, чемпионка Беларуси по теннису:
Ирина Шиманович, чемпионка Беларуси по теннису:
Победителями в мужском парном разряде стали Андрей Василевский и Артур Дубинский. В титульном противостоянии они нанесли поражение Андрею Новикову и Артему Черкасову. Серьезной борьбы и здесь не получилось, чемпионам хватило всего двух партий. Итоговые цифры – 6:2, 6:4.
Андрей Василевский, чемпион Беларуси по теннису:
Артур Дубинский, чемпион Беларуси по теннису:
В миксте золото чемпионата разыгрывают Кремень – Жарин и Шиманович – Дубинский.
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Новости Беларуси. Ирина Шиманович и Илона Кремень – чемпионки страны по теннису в паре. В финальном матче девушки обыграли российско-белорусский дуэт Юлия...
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