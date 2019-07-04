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«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

05.07.2019 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ирина Шиманович и Илона Кремень – чемпионки страны по теннису в паре. В финальном матче девушки обыграли российско-белорусский дуэт Юлия Никитина – Анна Виноградова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

Будущие победительницы выглядели значительно сильнее своих юных соперниц и первенствовали в двух сетах – 6:2, 6:1. Следует отметить, что финал проходил в сложных погодных условиях.

«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

Илона Кремень, чемпионка Беларуси по теннису:
Очень рада, что мы стали чемпионами. В паре с Ирой вместе все время играем, и получаю огромное удовольствие. Даже неприятные сегодняшние погодные условия все равно не… все равно мы получили удовольствие.

«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

Ирина Шиманович, чемпионка Беларуси по теннису:
С такой неприятной погодой очень тяжело играть. Даже не относя к соперникам игру, против самих себя. Так что очень довольны игрой и результатом.

«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

Победителями в мужском парном разряде стали Андрей Василевский и Артур Дубинский. В титульном противостоянии они нанесли поражение Андрею Новикову и Артему Черкасову. Серьезной борьбы и здесь не получилось, чемпионам хватило всего двух партий. Итоговые цифры – 6:2, 6:4.

«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

Андрей Василевский, чемпион Беларуси по теннису:
Получилось, что я сыграл его спонтанно, но это очень важный турнир для нас. мы готовились, даже провели пару тренировок вместе с Артуром, зная, что мы будем играть вместе. И все-таки пришли к успеху здесь.

«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

Артур Дубинский, чемпион Беларуси по теннису:
Хотелось бы, чтобы больше зрителей приходили смотреть, интересовались этим видом спорта. Я считаю, это один из самых популярных видов спорта у нас в стране. Зрители – это больше мотивации и больше драйва играть.

«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

В миксте золото чемпионата разыгрывают Кремень – Жарин и Шиманович – Дубинский.

Люди в материале: Илона Кремень, Ирина Шиманович, Андрей Василевский, Артур Дубинский
 
 
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Новости Беларуси. Ирина Шиманович и Илона Кремень – чемпионки страны по теннису в паре. В финальном матче девушки обыграли российско-белорусский дуэт Юлия...
 
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