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Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра

05.07.2019 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Динамо»-БАТЭ – поединок с такой афишей в белорусском футболе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра

Это не просто матч, это настоящая битва. Причем как на футбольном поле, так и на фанатских секторах. Правда, зачастую авансы оказываются выше, чем само действо. Но не в этом случае.

Корреспондент Ирина Петыш была на стадионе и поделится своими впечатлениями.

Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра

В первом тайме непримиримую борьбу, которую и требует настоящее «классико», показали в первую очередь болельщики на трибунах: мощью голосовых связок мерялись фан-секторы.

А вот футболисты активничать начали ближе к антракту. На 39-й минуте счет открыл капитан «желто-синих» Игорь Стасевич. Но ликовал чемпион недолго. Сразу после свистка Динко Треботич возродил интригу.

Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра

Динко Треботич, полузащитник ФК «Динамо Минск»:
Первый тайм мы играли очень плохо. Очень плохо, а БАТЭ держал мяч. Все время у них мяч был. Нет шансов играть футбол без мяча, и мы только бежали. А второй тайм мы нормально начали играть, начали держать мяч и забили гол.

Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра

Второй тайм действительно продемонстрировал «белорусское классико» как на поле, так и на трибунах. Тем не менее, сильнее оказался 15-кратный чемпион страны. На 82 минуте второй гол за борисовчан забил Неманья Милич. БАТЭ сильнее 2:1.

Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Игра тяжелая. Она такой, в принципе, ожидалась. Что бы ни говорили, как бы что ни складывалось, это действительно принципиальная игра – такой она была, есть, и я надеюсь, что будет. Очень хорошего качества футбол с обеих сторон, обилие борьбы. В общем-то, мы, конечно же, довольны, что увозим отсюда три очка.

Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра

Этот яркий матч – только начало очередного тура чемпионата Беларуси. Продолжение – в субботу и в воскресенье (6 и 7 июля).

Люди в материале: Динко Треботич, Алексей Бага
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Динамо»-БАТЭ – поединок с такой афишей в белорусском футболе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это не просто...
 
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