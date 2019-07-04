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Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Динамо»-БАТЭ – поединок с такой афишей в белорусском футболе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это не просто матч, это настоящая битва. Причем как на футбольном поле, так и на фанатских секторах. Правда, зачастую авансы оказываются выше, чем само действо. Но не в этом случае.
В первом тайме непримиримую борьбу, которую и требует настоящее «классико», показали в первую очередь болельщики на трибунах: мощью голосовых связок мерялись фан-секторы.
А вот футболисты активничать начали ближе к антракту. На 39-й минуте счет открыл капитан «желто-синих» Игорь Стасевич. Но ликовал чемпион недолго. Сразу после свистка Динко Треботич возродил интригу.
Динко Треботич, полузащитник ФК «Динамо Минск»:
Второй тайм действительно продемонстрировал «белорусское классико» как на поле, так и на трибунах. Тем не менее, сильнее оказался 15-кратный чемпион страны. На 82 минуте второй гол за борисовчан забил Неманья Милич. БАТЭ сильнее 2:1.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Этот яркий матч – только начало очередного тура чемпионата Беларуси. Продолжение – в субботу и в воскресенье (6 и 7 июля).
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Новости Беларуси. «Динамо»-БАТЭ – поединок с такой афишей в белорусском футболе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это не просто...
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