Алексей Бага - о духе «класико», мате на «Тракторе» и подготовке БАТЭ к Лиге чемпионов

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после победы над минским «Динамо» (2:1) рассказал об отношении к сопернику; атмосфере и духе «класико»; подготовке к еврокубкам; состоянии Дениса Щербицкого и Антона Сароки и оскорблениях в адрес Станислава Драгуна. Его слова приводит «Прессбол» .



Фото: ФК БАТЭ

— Очень довольны, что увозим из Минска три очка после тяжелейшей игры. Такой и ожидали. Это исторически тяжелые матчи — что в Борисове, что в Минске. С обилием эмоций, борьбы. Какие бы исполнители ни играли, кто бы ни тренировал — игра всегда шла от ножа. Поэтому, кроме трех очков, команда получает психологическую поддержку.

— Этот матч можно назвать подготовкой ко встрече с «Пястом» в Лиге чемпионов?

— Учитывая, что на дворе 14-й тур, я не назвал бы это подготовкой. Мы давно находимся в соревновательном режиме, поэтому это не подготовка. Сегодня было важно набрать три очка, если мы говорим о чемпионате. А еврокубки… Мы уже готовимся, у нас много информации о поляках. Но я не назвал бы игру с «Динамо» подготовкой к еврокубкам, хотя они для нас крайне важны.

— Во втором тайме БАТЭ снизил скорости: накопилась нагрузка или соперник не позволил поддерживать темп?

— Начнем с того, что соперник начал играть по-другому во втором тайме. Смелее, острее, что и привело к забитому голу. В первом тайме была противоположная картина. Что касается скорости… Поддерживать один темп все 90 минут просто нереально. Поэтому, если была возможность подержать мяч в позиционной атаке и подышать, мы этим и занимались, а бегать туда-сюда, от линии до линии…

— Дух «класико» чувствуется?

— Чувствуется. Уже сказал, что это было, есть и будет. Что бы ни происходило в командах и кто бы ни стоял на бровке, какая бы фамилия ни была у тренера. И люди сегодня собрались, хотя крутило-вертело перед игрой. Таких игр ждешь, приятно в них побеждать.

— Как относитесь к мату и ругани с трибун?

— Потому что такая мода — она и в другие города перекочевала, насколько я слышу с бровки. Но я скажу так: все эти фразы уже пятнадцать лет звучат, но хотят они, а получается, что их. Самое красивое — табло. Самое красивое — таблица.

А говорить можно все что хочешь. Очень спокойно к этому отношусь. Единственное, мои сегодня собирались на стадион. Может, вечером доченька что-то мне расскажет — будет не очень хорошо.

— В матчах с «Динамо» часто льются оскорбления в адрес Драгуна. Изучали, как они на него влияют?

— Такие переходы из стана в стан и события за пределами поля — нормальное европейское явление. В футболе, в хоккее — любом спорте тебя могут обменять, продать.

Что касается Стаса, парень много уже повидал в своей жизни и, надеюсь, повидает, чтобы реагировать на все это. Сегодня он 90 минут до последнего хотел забить, помогал команде, не отвечал ни на что грязью. За это перед ним можно только снять шляпу. Он большой профессионал.

— После гола «Динамо» были опасения, что можете упустить победу?

— Ни в коем случае нельзя реагировать на удачные действия соперника таким образом. Еще было много времени играть, у нас еще были замены — могли усилиться. Игра складывалась так, что могли создать еще моменты у ворот «Динамо». Конечно, такие эпизоды неприятно бьют по сиюминутной психологии. Но мы чересчур опытные ребята, чтобы реагировать на такую маленькую пробоину.

— Мукам отдал очень хороший голевой пас.

— У него был стык в конце тайма. Он его доиграл, но потом сказал, что самочувствие ухудшается. Поэтому в перерыве приняли решение его заменить. Ни в коем случае не должны были рисковать его здоровьем.

— Щербицкий и Сарока будут готовы к матчу с «Пястом»?

— Щербицкий уже пять дней тренируется с командой. С субботы приступает к работе в общей группе. Возвращения Сароки нужно немного подождать. Ничего серьезного, но есть повреждение, которое не позволяет ему пока тренироваться в общей группе и, естественно, играть.

Ну и надо понимать, что последний матч Денис провел в Гомеле почти полтора месяца назад, а для вратаря важно играть и быть в тонусе.

Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов Когда: 10 июля, 20.00 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН