«Мы играем не для мэра Минска». Гуренко - о поражении от БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение в первом «класико» сезона (1:2) , вновь посетовал на подготовку команды, рассказал, для кого она играет, и вспомнил прошлый сезон.

— Я считаю, что закономерным счетом была бы ничья. Практически мы БАТЭ не дали ничего создать. Первый тайм мы сыграли слабовато, то, что мы наигрывали, мы не выполнили.

Во втором тайме мы перестроились и были неплохие фрагменты. Есть чему расти. Хуже мы уже не будем, будем улучшать игру.

На вопрос, что не получилось в игре против БАТЭ, Сергей Гуренко посетовал на готовность команды.

— Чтобы выполнять требования, должна быть определенная подготовка. Сегодня ребята отдали максимум. И этот максимум с каждой игрой поднимается. Мы можем играть агрессивнее, больше делать беговой работы, вести единоборства.

С БАТЭ сегодня играть первым номером мы не можем. Но после отбора мяча мы должны более качественно выходить в атаку и действовать хладнокровно.

Досталось на пресс-конференции и судьям, которые показали тренеру желтую карточку.

— Судья судить не умеет. Простые эпизоды он трактует в одну сторону. Игрок чисто отбирает мяч, а он… вообще…

Или идет единоборство, наш игрок вверху, толчок идет в спину, а свистка нет. И таких много было эпизодов. А потом берет и во втором тайме меняется! Это цирк! Бардак…

Сергей Гуренко прокомментировал тот факт, что на игре был глава Минска.

— Я считаю, хорошо, что был мэр Минска. Очень хорошо! Но я ребятам никогда не говорю, что надо хорошо сыграть, потому что будет мэр. Мы должны играть для болельщиков.

Мэр Минска был как болельщик, который пришел поболеть за «Динамо». Но мы играем не для мэра, а для тех, кто пришел и болеет за нас.

Тренер «Динамо» рассказал о состоянии Кехинде Фатаи.

— Я считаю, что он может значительно лучше играть. Но чтобы лучше играть, надо лучше тренироваться. У него не было подготовительного периода. Он получил травму и уехал на полтора месяца. А футбол — это каждодневный труд. Только тогда можно показывать свои силы.

Я знаю этого футболиста с 2012 года, я его отсматривал. Но у нас шансов купить его не было в то время, он стоил сумасшедших денег. Сегодня он сбавил к себе требования и не соответствует тому уровню, на котором играл. Он был сильным нападающим, очень сильным.

Сейчас я буду его пытаться вывести на уровень, но только через работу. Как только он добавит в своих функциональных кондициях — это будет другой Фатаи.

Гуренко не считает, что команда в кризисе.

— У «Белшины» был кризис, она и вылетела. К нам все равно самые большие требования. Мы должны быть готовы.

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