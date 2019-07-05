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На «Нафтан» назначили сразу пятерых смотрящих от государства

05.07.2019 21:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В органах правления ОАО «Нафтан» назначены представители государства – четыре чиновника высокого ранга.

Информация о назначении содержится в постановлении Совмина Беларуси от 1 июля 2019 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В списке представителей государства:

  • министр экономики страны Дмитрий Крутой;
  • замминистра финансов Дмитрий Кийко;
  • замминистра внутренних дел нaчальник милиции общественной безoпасности Николай Мельченкo;
  • председатель кoнцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбакoв;
  • заместитель председателя КГБ Иван Тeртель.

Документ действует со дня его принятия.

Напомним, 3 июля на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начала поступать качественная российская нефть, грязная – вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.

 
 
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В органах правления ОАО «Нафтан» назначены представители государства – четыре чиновника высокого ранга.
 
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