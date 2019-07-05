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На «Нафтан» назначили сразу пятерых смотрящих от государства
Источник материала: БДГ
В органах правления ОАО «Нафтан» назначены представители государства – четыре чиновника высокого ранга.
Информация о назначении содержится в постановлении Совмина Беларуси от 1 июля 2019 года,
В списке представителей государства:
Документ действует со дня его принятия.
Напомним, 3 июля на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан»
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В органах правления ОАО «Нафтан» назначены представители государства – четыре чиновника высокого ранга.
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