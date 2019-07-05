На «Нафтан» назначили сразу пятерых смотрящих от государства

В органах правления ОАО «Нафтан» назначены представители государства – четыре чиновника высокого ранга.

Информация о назначении содержится в постановлении Совмина Беларуси от 1 июля 2019 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В списке представителей государства:

министр экономики страны Дмитрий Крутой;

замминистра финансов Дмитрий Кийко;

замминистра внутренних дел нaчальник милиции общественной безoпасности Николай Мельченкo;

председатель кoнцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбакoв;

заместитель председателя КГБ Иван Тeртель.

Документ действует со дня его принятия.