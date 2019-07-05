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В Ливии задержали двух граждан России по подозрению во вмешательстве в выборы

05.07.2019 22:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два гражданина России были задержаны спецслужбами Ливии из-за попыток оказать влияние на предстоящие в стране выборы, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Как следует из письма ливийских прокуроров правительству страны, россияне организовывали встречу с Сейфом аль-Исламом Каддафи, сыном свергнутого Муаммара Каддафи. Каддафи-младший является потенциальным кандидатом на выбора и пользуется поддержкой некоторых российских чиновников, пишет издание.

У задержанных изъяты ноутбуки и флешки, данные на которых свидетельствуют, что подозреваемые работали на компанию, занимающуюся влиянием на выборы в нескольких африканских странах.

Подозреваемые были арестованы еще в мае. По словам одного из источников издания, они признались, что оказывали влияние на выборы в Мадагаскаре. Вместе с россиянами были задержаны три ливийца. Еще одному россиянину удалось покинуть страну.

Российский Фонд защиты национальных ценностей заявляет, что задержанные – сотрудники фонда. Один из них – социолог Максим Шугалей. Сотрудники занимались «исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране» и не вмешивались в избирательные процессы, говорится в заявлении фонда.

Фонд подтвердил, что сотрудники были задержаны в мае, и сообщил, что с момента задержания в закрытом режиме ведутся переговоры об их освобождения.


МИД России сообщил РИА Новости, что не получало от Ливии официального уведомления о задержанных россиянах и проверяет информацию.

Фонд защиты национальных ценностей — некоммерческая организация, работа которой направлена на защиту национальных интересов Российской Федерации, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей средств массовой информации по всему миру, говорится на сайте фонда. Организация «занимается пропагандой национальных ценностей, организацией международных патриотических акций и мероприятий, дискуссионных площадок и круглых столов».

Президентские и парламентские выборы в Ливии должны были пройти этой весной. В стране продолжается конфликт между поддерживаемым ООН Правительством национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем и Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. ПНС контролирует западные регионы со столицей Триполи, ЛНА – восток и юг страны.
 
 
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Два гражданина России были задержаны спецслужбами Ливии из-за попыток оказать влияние на предстоящие в стране выборы, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.
 
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