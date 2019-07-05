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В ПВТ появится вторая криптобиржа

05.07.2019 22:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси может появиться вторая криптобиржа. Сегодня 5 июля Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации нового резидента. Им станет ООО «Криптотрейд». Среди заявленных видов деятельности: криптобиржа, организатор ICO, создание собственных цифровых знаков (токенов), сообщает администрация ПВТ.

В ПВТ уже действует один криптобизнес. Полгода назад Larnabel Ventures при участии VP Capital Виктора Прокопени запустили криптобиржу Currency.com.

Криптобизнес в Беларуси был легализован в рамках ПВТ декретом президента №8 «О развитии цифровой экономики», который был принят в 2017 году. Правда, документы, регламентирующие деятельность криптобизнеса администрация ПВТ издала только почти через год. В ноябре 2018 года были опубликованы требования организаторам ICO, криптовалютным обменникам. Ими были установлены довольно жесткие требования к внутреннему контролю, рекламе, прозрачности транзакций. Вместе с тем ПВТ установил и достаточно высокие барьеры по наличию капитала и компетенций.
 
 
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В Беларуси может появиться вторая криптобиржа. Сегодня 5 июля Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации нового резидента. Им...
 
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