В ПВТ появится вторая криптобиржа

В ПВТ уже действует один криптобизнес. Полгода назад Larnabel Ventures при участии VP Capital Виктора Прокопени запустили криптобиржу Currency.com.





Криптобизнес в Беларуси был легализован в рамках ПВТ декретом президента №8 «О развитии цифровой экономики», который был принят в 2017 году. Правда, документы, регламентирующие деятельность криптобизнеса администрация ПВТ издала только почти через год. В ноябре 2018 года были опубликованы требования организаторам ICO, криптовалютным обменникам. Ими были установлены довольно жесткие требования к внутреннему контролю, рекламе, прозрачности транзакций. Вместе с тем ПВТ установил и достаточно высокие барьеры по наличию капитала и компетенций.