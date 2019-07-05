Хорватия подала заявку на вступление в еврозону

Об этом сообщаетсо ссылкой на Politico.

Министерство финансов и центральный банк Хорватии направили письмо-заявление еврокоммисару Валдису Домбровскису и президенту Европейского центрального банка Марио Драги.

Хорватия заявила, что ожидает вступить в двухлетний период проверки, называющийся Механизмом валютного курса ЕС (ERM-2), к лету следующего года.

Письмо Хорватии подчеркнуло еще шесть других обязательств, которые должны быть выполнены к лету 2020 году в рамках заявки. Они касаются сохранения стабильности финансово-банковской системы, положительных финансовых показателей, усиления сотрудничества с ЕЦБ и некоторых структурных мер, таких как улучшение бизнес-климата.





Министры финансов из 19 стран еврозоны должны обсудить заявку Хорватии, когда встретятся в понедельник в Брюсселе.





Если Европейский центральный банк и члены еврозоны дадут "зеленый свет", Загреб может ввести евро не раньше 2023 года.





Напомним, Болгария готовится ввести евро уже в 2022 году. В то же время власти Польши уверяют: введение евро - не в интересах страны.