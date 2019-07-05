"Матерям я никогда не отказываю": глава МВД встретился с лидером "Матери-328"

"Еврорадио" . "У нового министра есть желание разобраться в ситуации, — рассказала после встречи Лариса Жигарь. — Встреча была целенаправленной по поводу 328 статьи [Уголовного кодекса]. Затронули тему о смягчении четвёртой части статьи. Я подняла вопрос "зелёных нашивок", которые носят осуждённые по 328. Министр пообещал разобраться. В основном вопросы касались условий содержания", передает





Лариса Жигарь добавляет, что осталась довольна беседой с Юрием Караевым. Женщина попросила у министра встретиться с другими родителями, чьи дети сидят по "наркотической" статье. "Матерям я никогда не отказываю", — ответил министр.





"Движение матерей 328" — это объединение родителей, которые борются за права осужденных за незаконный оборот наркотиков. Первоначально члены движения требовали пересмотра дел своих детей. По их мнению, следствие необоснованно квалифицировало их поступки по более тяжелым частям 328-й статьи, чем следовало.





Со временем требования родителей расширились до изменений в антинаркотическое законодательство. Под их влиянием Палата представителей в этом году приняла изменения в Уголовный кодекс: нижний порог наказаний по 2-й и 3-й частям статьи 328 был уменьшен на два года.