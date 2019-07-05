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Носить вышиванку и говорить по-белорусски. Макей дал советы белорусам
Источник материала: Партизан
Министерство иностранных дел Беларуси организовало праздничный прием для дипломатов зарубежных стран, на котором в качестве дресс-кода были национальные костюмы.
Пришла в вышиванках и семья белорусского министра Владимира Макея, сообщает
«Думаю, каждый из нас должен взять на себя обязанности ходить чаще в вышиванках и говорить на родном белорусском языке», – сказал глава МИД.
При этом он признал, что хотя и надевает вышиванку не раз в год на прием, но и не так часто, как хотелось бы.
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Министерство иностранных дел Беларуси организовало праздничный прием для дипломатов зарубежных стран, на котором в качестве дресс-кода были национальные...
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