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Носить вышиванку и говорить по-белорусски. Макей дал советы белорусам

05.07.2019 20:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел Беларуси организовало праздничный прием для дипломатов зарубежных стран, на котором в качестве дресс-кода были национальные костюмы.

Пришла в вышиванках и семья белорусского министра Владимира Макея, сообщает TUT.by.

«Думаю, каждый из нас должен взять на себя обязанности ходить чаще в вышиванках и говорить на родном белорусском языке», – сказал глава МИД.

При этом он признал, что хотя и надевает вышиванку не раз в год на прием, но и не так часто, как хотелось бы.
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси организовало праздничный прием для дипломатов зарубежных стран, на котором в качестве дресс-кода были национальные...
 
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