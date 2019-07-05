В Черном море опрокинулся перегруженный катамаран с людьми. Погибли два человека

Источник материала: Интерфакс

Перевернувшийся в черном море катамаран рассчитан на 12 человек, но перевозил почти вчетверо больше людей, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Причиной опрокидывания прогулочного катамарана в Черном море в районе Джубги стал перегруз. Катамаран зарегистрирован в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году, его пассажировместимость - 12 человек", - сказал источник.

Он уточнил, что на борту судна в момент происшествия находились 43 человека.

Источник также сообщил, что потерпевшее крушение судно "Атолл" является маломерным.

"Судно относится к классу малых прогулочных катамаранов. Вероятнее всего, оно подверглось переделке, чтобы вместить больше людей. Владелец зарегистрирован в Ставропольском крае. По предварительной информации, он занимается прокатом плавсредств не менее чем три года", - отметил он.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания катамарана в Черном море в районе Джубги и гибели двух пассажиров.

Дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Всего, по уточненным данным, на борту катамарана находились 43 человека. МЧС РФ подтвердило инцидент с катером, по данным ведомства, спасены 37 человек, а несколько человек были доставлены на берег другими судами.

Позднее в СКР подтвердили информацию о двух погибших. Еще четырем, по данным источника агентства "Интерфакс", потребовалась медицинская помощь.

В свою очередь, глава администрации Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что владелец судна задержан, а капитан сбежал с места происшествия, его ищут правоохранительные органы.