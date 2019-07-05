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Папа Франциск подарил Путину медаль "Ангел-Хранитель мира"

05.07.2019 21:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Ватикан получил от папы Римского Франциска уникальную медаль "Ангел-Хранитель мира", подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Папа Римский подарил Путину эту медаль", - сказал Песков.

Ранее о том, что президент России удостоился этой медали в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По сообщениям СМИ, медаль выпущена в честь шестого года понтификата, она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".

 
 
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Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Ватикан получил от папы Римского Франциска уникальную медаль "Ангел-Хранитель мира", подтвердил "Интерфаксу"...
 
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