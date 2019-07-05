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Папа Франциск подарил Путину медаль "Ангел-Хранитель мира"
Источник материала: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Ватикан получил от папы Римского Франциска уникальную медаль "Ангел-Хранитель мира", подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Папа Римский подарил Путину эту медаль", - сказал Песков.
Ранее о том, что президент России удостоился этой медали в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По сообщениям СМИ, медаль выпущена в честь шестого года понтификата, она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".
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Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Ватикан получил от папы Римского Франциска уникальную медаль "Ангел-Хранитель мира", подтвердил "Интерфаксу"...
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