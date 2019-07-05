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Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

06.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


30 июня 2019 22:35 4749

Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Фестиваль творчества, посвященный дню молодежи состоялся в концертном зале ОАО «Беларуськалий». В этот раз мероприятие стало еще масштабнее: как по количеству номинаций, участников, так и по количеству зрителей.

Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Праздник стал не только творческим, но и благотворительным. Гостей встретила ярмарка в помощь Никите Шалаеву. А сам фестиваль начался с показа ролика, рассказывающего об успехах парня в трехлетней борьбе за здоровую и полноценную жизнь.

Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

А после – номинация «Вокальный дуэт» открыла конкурсную программу. Заводные и лирические композиции пришлись по душе зрителям. У каждого была возможность проголосовать за понравившихся исполнителей.

Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Продолжила фестиваль номинация «Хореография». Разнообразие номеров: от восточного и бального танца до современного и экспериментального – действительно, было на что посмотреть.

Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

А посмеяться от души позволили выступления команд КВН градообразующего предприятия, а также дебютная номинация «Stand UP».

Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Завершился молодежный фестиваль «Ломаем стереотипы» номинацией «Оригинальный жанр». К слову, еще один дебютант. Участники исполняли классическую музыку в современной обработке. Рыцарский клуб «Вольны птах» представил номер – реконструкцию. История была интересной и с хорошим финалом. А много позитивных эмоций детям и взрослым подарило шоу мыльных пузырей. Оно и завершило конкурсную часть фестиваля.

Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

После подсчетов голосов были определены победители: В номинации «Вокальный дуэт» — Роман Купрейчик и Светлана Атопкина. В номинации «Хореография» — Артем Макаревич, Дмитрий Белоусов. В номинации «КВН» – команда первого рудоуправления «3+2». В номинации «Stand UP» – Олег Ворошкевич. В номинации «Оригинальный жанр» — Иван Вавилов. А лучшими ведущими стали: Людмила Дудендус и Александр Дикун.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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30 июня 2019 22:35 4749 Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ...
 
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