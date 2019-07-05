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Солигорская молодежь вновь сломала стереотипы. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Фестиваль творчества, посвященный дню молодежи состоялся в концертном зале ОАО «Беларуськалий». В этот раз мероприятие стало еще масштабнее: как по количеству номинаций, участников, так и по количеству зрителей.

Праздник стал не только творческим, но и благотворительным. Гостей встретила ярмарка в помощь Никите Шалаеву. А сам фестиваль начался с показа ролика, рассказывающего об успехах парня в трехлетней борьбе за здоровую и полноценную жизнь.

























А после – номинация «Вокальный дуэт» открыла конкурсную программу. Заводные и лирические композиции пришлись по душе зрителям. У каждого была возможность проголосовать за понравившихся исполнителей.













Продолжила фестиваль номинация «Хореография». Разнообразие номеров: от восточного и бального танца до современного и экспериментального – действительно, было на что посмотреть.













А посмеяться от души позволили выступления команд КВН градообразующего предприятия, а также дебютная номинация «Stand UP».









Завершился молодежный фестиваль «Ломаем стереотипы» номинацией «Оригинальный жанр». К слову, еще один дебютант. Участники исполняли классическую музыку в современной обработке. Рыцарский клуб «Вольны птах» представил номер – реконструкцию. История была интересной и с хорошим финалом. А много позитивных эмоций детям и взрослым подарило шоу мыльных пузырей. Оно и завершило конкурсную часть фестиваля.





































После подсчетов голосов были определены победители: В номинации «Вокальный дуэт» — Роман Купрейчик и Светлана Атопкина. В номинации «Хореография» — Артем Макаревич, Дмитрий Белоусов. В номинации «КВН» – команда первого рудоуправления «3+2». В номинации «Stand UP» – Олег Ворошкевич. В номинации «Оригинальный жанр» — Иван Вавилов. А лучшими ведущими стали: Людмила Дудендус и Александр Дикун.

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