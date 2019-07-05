 «Гори-гори ясно, чтобы не погасло» или как часть исторических застроек в Бресте по ул. Советской «под дымок» скоро исчезнет навсегда.Ч. № 1

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот так были «капитально реконструированы» два исторических здания постройки конца XIX - начала XX веков, находящиеся некогда по ул. Карла Маркса, 54 и 56 в Бресте. Результат налицо… На наших глазах была «идеально выбрита» часть истории нашего города… (фотография из интернета)







Просто невероятно! Фасадные стены двух снесённых зданий вновь «ожили»! И не просто «ожили», на них ещё разместили охранные грамоты с надписью «гiсторыка-культурная каштоунасць у складзе гiстарычнага цэнтра г.Брэста»! А это, ребята, не просто прафанация, а настоящее хамство по отношению к жителям нашего города… Просто нет слов от такой наглости… (фотографии выполнены 02.07.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Вслед за «ожившими фасадными стенами» выросла некая пирамида! Наверное, египетская? Мда! Ну снесли два старых здания, ну что поделать… Так зачем «лапшу» на стенах вешать? Одно позорище… И это, поверьте, не одно такое здание в Бресте с «далёким историческим прошлым»… (фотография выполнена 02.07.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Александр Степанович, у нас что, такой многомиллионный наплыв туристов, что им негде пожить некоторое время? Вы сами знаете, что это не так…, многие гостиничные номера просто пустуют…

Примерно лет 5 тому назад решалась судьба старого здания в Бресте по ул. Советских пограничников, 34, которое было построено в 1906 году как гостиница «Метрополь». Я тогда многим говорил, что было бы правильно сделать, чтобы это строение снова обустроить под гостиницу. Возвратить гостинице изначальное название «Метрополь». Пускай там было бы 10 номеров, но каких: самых дорогих и элитных «люкс»! А еще на входе поставить швейцара, и обслуживающий персонал одеть в одежды начала XX века, чтобы придать некую колоритность гостинице! Это была бы настоящая достопримечательность Бреста! Увы! «Городская команда» во главе с товарищем А.С.Палышенковым не прислушалась к мнению брестчан, они сделали, как того сами желали, отдали здание под медицинский центр «Новое Зрение». Ну, еще ко всему прочему, команда реставраторов «отреставрировала» это здание настолько «классно», что осталась, по сути, одна фасадная стена от оригинального здания. Мало того, даже внешне «горе - реставраторы» восстановили ее не так, как она была в оригинале…, одна беда от этих «художников»…





На почтовой открытке «3123», изданной «Въ пользу Общины Св. Евгенiи» в г.Санктъ-Петербурге в начале XX века в период Российской империи, изображена ул.Белостокская в Брестъ-Литовске. По правой стороне её видна часть гостиницы «Виктория», а за ней гостиница «Метрополь» с шатровой крышей. На тот момент это было единственное строение в Брестъ-Литовске с крышей, как в тереме (почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)





Гостиница «Метрополь», как и многие строения Брестъ-Литовска, подверглись пожару в период Первой Мировой войны… Присмотревшись, можно увидеть, что от главного входа на первом этаже слева и справа расположены по две оконные витрины. Могу предположить, что витрины уже в польское время были перестроены в окна (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)





Вот так теперь выглядит некогда здание гостиницы «Метрополь», расположенное по ул. Советских Пограничников, 34 в Бресте (ныне в этом здании находится медицинский центр «Новое зрение»). А где шатровая крыша? А где оконные витрины? А проводили ли химический анализ штукатурки на оригинальность цвета, когда гостиница была в первозданном виде? Вобщем, одни вопросы, вопросы… А главное! Зачем было уничтожать это здание, в котором когда-то была гостиница, чтобы потом строить гостиничный комплекс в исторической части нашего города?.... (фотография выполнена 02.07.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Кроме того, старые здания в Бресте по ул. Советской, 96, 98, 100, 100/1, 102/1 и ул. Дзержинского, 39 постройки конца XIX - начала XX веков интересны тем, что некоторые из них пережили городские пожары в 1895 и 1901 годах. Во время Первой Мировой войны они полыхали огнем... В польское время их никто не снёс, а, наоборот, их снова вернули к жизни. Они уникальные еще тем, что изображены на имеющейся у меня фотографии, выполненной в конце XIX века, и на почтовых открытках в начале XX века, а также на почтовых открытках германского издания в период Первой Мировой войны.









На почтовых открытках, изданных в начале XX века, изображена ул. Полицейская (ныне ул.Советская) в Брестъ-Литовске. Как хороша и прекрасна была улица в то время. По правой стороне за Торговымъ Пассажемъ - Ратнера видны здания, украшавшие улицу… Теперь эти строения, вероятно в скором времени, исчезнут или же будут видоизменены до неузнаваемости… Почему остаток былой красоты уничтожают в наше время? (почтовые открытки из коллекции брестчанина Александра Пащука)





Огненный смерчь прошёлся по улицам Брестъ-Литовска во время Первой Мировой войны, но не испепелил город. Он устоял… Даже германские и австро-венгерские военнослужащие не разобрали на кирпичи те здания, которые в наши дни, скорее всего, подвергнутся сносу или реконструкции для гостиничного комплекса (почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)

Позапрошлый и прошлый век в строениях дошел до наших дней. Теперь эти постройки могут исчезнуть при так называемой реконструкции для ненужного брестчанам гостиничного комплекса. В странах Западной Европы бережно относятся к своей истории, и никакому развитию индустрии не мешает это. Почему-то мы стараемся найти лазейку, чтобы оправдать действия по уничтожению прошлого! Мда! А вышеуказанные здания можно сохранить просто, отдать их под офисы, кафе, бары или пиццерии. Тут два зайца можно убить: сохранить старые постройки и придать им второе дыхание, тем самым мы сохраним облик старой части Бреста!

В очередной раз хочу Вам сказать, не время и не жизнь диктует быть старому Бресту в нашей жизни или нет, решают этот вопрос обычные люди, а точнее - городское руководство!

Считаю, что для правильного решения по строительству гостиничного комплекса по ул. Советской и Дзержинского нужно провести городской референдум, чтобы любой житель Бреста имел право дать свою оценку по данному вопросу, тогда это будет выглядеть по-честному и справедливо.

Очень хотелось Вашего понимания в принятии правильного решения.

Извините, пожалуйста, меня за, возможно, резкие высказывания, просто на душе наболело…

С большим уважением, брестчанин Пащук Александр.





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Если у кого-то есть какие-либо вопросы по поднятой мной теме, пожалуйста, прошу связаться со мной по эл. адресу: (brest-bug@mail.ru) или же позвонить по телефону +375 33 328-97-34 (МТС). Буду рад всегда ответить на любой вопрос.

Спасибо всем, кто прочитал мою статью!

С большим уважением, брестчанин Александр Пащук