Взгляды художников, смесь стилей и эволюция творчества - это «Уютное рисование»

Источник материала: Виртуальный Брест

Вы уже слышали про «Уютное рисование»? Совсем необычная компания художников, дизайнеров, архитекторов, школьников и студентов, молодых и очень взрослых людей на протяжении 2 лет собираются вечером по средам в разных местах Бреста. Они рисуют портреты людей и города. В кафе, устроившись с карандашом и листком бумаги за столиком, в кресле, на полу или диване. На пленэре, сидя на траве, камне или принесенном раскладном стульчике.





При желании каждый художник или зритель может стать моделью вечера. И получить портрет. Или сохранить его в архиве группы.





Эти 20-минутные зарисовки превратились в оригинальную выставку портретов горожан, которая разместилась на стенах кафе «Paragraph» на ул. Карбышева.





Небольшие листы бумаги, с блокнотной перфорацией или неровными рваными краями. Черные штрихи. Ломаные линии. Цветные объемы. Лица-плоскости, профили, анфасы, руки, тела, позы, настроения… Взгляды художников. Смесь стилей и характеров. Эволюция творчества.