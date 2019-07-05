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Не совсем обычное ДТП произошло на "вульковском" кольце. Кто же виноват?

06.07.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А вы как думаете, кто в данной ситуации будет виноват?

Не совсем обычное ДТП произошло на "вульковском" кольце. Кто же виноват?

Кольцо на Вульке, такси и легковушка встречаются:

 
 
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  А вы как думаете, кто в данной ситуации будет виноват? Кольцо на Вульке, такси и легковушка встречаются:
 
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