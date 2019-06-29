ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Барановичская воспитанница легкой атлетики вновь удивляет на этапе Бриллиантовой лиги

06.07.2019 05:35 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Барановичская воспитанница легкой атлетики вновь удивляет на этапе Бриллиантовой лиги

Фото: mir-la.com

Как сообщает официальный сайт Белорусской федерации легкой атлетики, наша землячка в этом соревновательном сезоне постоянно радует своих болельщиков высокими результатами. А в Лозанне Карина Таранда показала блестящий результат и переписала не только свое личное достижение, но и повторила рекорд Беларуси, который был установлен Татьяной Шевчик в далеком 1993 году.

Этот результат еще больше упрочил лидирующую позицию спортсменки среди коллег по легко-атлетической специализации в молодежном европейском рейтинге, а во взрослом рейтинг-листе Европы Карина переместилась на третью позицию! — резюмирует сайт БФЛА, поздравляя прыгунью и ее теперешнего наставника Валентина Курдюка.

Победу на Этапе одержала выступающая в нейтральном статусе россиянка Мария Ласицкене — 2,02 метра, бронзовую медаль из Лозанны увезла обладательница серебра Олимпиады-2016 Мирела Демирева из Болгарии — 1,97 метра. Позади нашей девушки остались также серебряный призер чемпионата мира-2017 Юлия Левченко из Украины и шведка Эрика Кинси.

РЕКЛАМА

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанница Барановичской СДЮШОР №2, прыгунья в высоту Карина Таранда (первый тренер – Елена Чурило) показала гроссмейстерский результат – 2,00 метра и заняла 2-е...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Бага - о духе «класико», мате на «Тракторе» и подготовке БАТЭ к Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика