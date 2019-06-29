Барановичская воспитанница легкой атлетики вновь удивляет на этапе Бриллиантовой лиги

Как сообщает официальный сайт Белорусской федерации легкой атлетики, наша землячка в этом соревновательном сезоне постоянно радует своих болельщиков высокими результатами. А в Лозанне Карина Таранда показала блестящий результат и переписала не только свое личное достижение, но и повторила рекорд Беларуси, который был установлен Татьяной Шевчик в далеком 1993 году.

Этот результат еще больше упрочил лидирующую позицию спортсменки среди коллег по легко-атлетической специализации в молодежном европейском рейтинге, а во взрослом рейтинг-листе Европы Карина переместилась на третью позицию! — резюмирует сайт БФЛА, поздравляя прыгунью и ее теперешнего наставника Валентина Курдюка.

Победу на Этапе одержала выступающая в нейтральном статусе россиянка Мария Ласицкене — 2,02 метра, бронзовую медаль из Лозанны увезла обладательница серебра Олимпиады-2016 Мирела Демирева из Болгарии — 1,97 метра. Позади нашей девушки остались также серебряный призер чемпионата мира-2017 Юлия Левченко из Украины и шведка Эрика Кинси.

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