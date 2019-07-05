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Недипломатический наряд: послы в Беларуси нарядились в национальные костюмы
06.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Папахи, парадные халаты, бешметы, сарафаны и множество традиционных белорусских вышитых рубах. Послы разных стран в Минске приняли участие в мероприятии, посвященном дню Вышиванки, сообщает «МИР 24».
«У нас в стране проживает более 140 национальностей, порядка 26 конфессий. И главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. И мы хотим, чтобы это было перенесено и на наши отношения с зарубежными гостями. Поэтому мы организовываем подобные мероприятия для них. Чтобы они почувствовали, что Беларусь является для них второй родиной, вторым домом», – рассказал министр иностранных дел Республики
Официально мероприятие так и называется – «В Беларуси, как дома». Дипломаты отмечают этот праздник уже третий год. Раньше все гости приходили в вышиванках, но теперь демонстрируют и свои национальные костюмы. А на столах расставлены традиционные
«Люди ощущают то, что в обычной суете, офисной жизни, жизни служебной, официальной понять трудно. И прочувствовать сложно. И вот здесь столько элементов белорусской народной жизни, что мы с огромным желанием сюда приехали», – поделился впечатлениями чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.
Посол России в Беларуси не успел еще приобрести вышиванку. Он недавно в Минске, и пока что у него очень много работы. Но зато его супруга нарядилась в платье с традиционным белорусским орнаментом. День вышиванки отмечают в Беларуси накануне
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Дипломаты отмечают этот праздник уже третий год. Раньше все гости приходили в вышиванках, но теперь демонстрируют и свои национальные костюмы.
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