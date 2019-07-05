Недипломатический наряд: послы в Беларуси нарядились в национальные костюмы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Папахи, парадные халаты, бешметы, сарафаны и множество традиционных белорусских вышитых рубах. Послы разных стран в Минске приняли участие в мероприятии, посвященном дню Вышиванки, сообщает «МИР 24».

«У нас в стране проживает более 140 национальностей, порядка 26 конфессий. И главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. И мы хотим, чтобы это было перенесено и на наши отношения с зарубежными гостями. Поэтому мы организовываем подобные мероприятия для них. Чтобы они почувствовали, что Беларусь является для них второй родиной, вторым домом», – рассказал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Официально мероприятие так и называется – «В Беларуси, как дома». Дипломаты отмечают этот праздник уже третий год. Раньше все гости приходили в вышиванках, но теперь демонстрируют и свои национальные костюмы. А на столах расставлены традиционные блюда разных стран. В этот раз в зале собрались около 200 человек. В их числе – руководство и сотрудники МИД Беларуси и главы дипмиссий с семьями.

«Люди ощущают то, что в обычной суете, офисной жизни, жизни служебной, официальной понять трудно. И прочувствовать сложно. И вот здесь столько элементов белорусской народной жизни, что мы с огромным желанием сюда приехали», – поделился впечатлениями чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.