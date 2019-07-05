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Новый цех по производству кранов мостового типа открыли в Слуцке на заводе, входящем в состав БелАЗа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Слуцке открыли новый цех по производству сверхмощных кранов. Он располагается на заводе, который входит в состав БелАЗа, так что появление здесь таких «силачей» не удивительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оборудование для нового цеха изготовили по спецзаказу в Европе, а белорусские краны имеют сертификат качества, который позволяет поставлять их в страны как Таможенного, так и Европейского союза.
Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Новый цех по производству кранов мостового типа открыли в Слуцке на заводе, входящем в состав БелАЗа
Новости Беларуси. В Слуцке открыли новый цех по производству сверхмощных кранов. Он располагается на заводе, который входит в состав БелАЗа, так что появление...
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