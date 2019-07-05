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Новый цех по производству кранов мостового типа открыли в Слуцке на заводе, входящем в состав БелАЗа

06.07.2019 02:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Слуцке открыли новый цех по производству сверхмощных кранов. Он располагается на заводе, который входит в состав БелАЗа, так что появление здесь таких «силачей» не удивительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый цех по производству кранов мостового типа открыли в Слуцке на заводе, входящем в состав БелАЗа

Оборудование для нового цеха изготовили по спецзаказу в Европе, а белорусские краны имеют сертификат качества, который позволяет поставлять их в страны как Таможенного, так и Европейского союза.

О новых белорусских «силачах» смотрите в видеоматериале Кристины Федорович.

Новый цех по производству кранов мостового типа открыли в Слуцке на заводе, входящем в состав БелАЗа

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
За пять месяцев завод произвел продукции на порядка 3 миллиона 600 тысяч. По году, с учетом имеющихся контрактов, мы уже видим возможность произвести 15 миллионов 600. То есть это даже уже в текущем году увеличение в разы. Ну и в последующие годы видим возможность увеличивать на 20-30 % ежегодно.

Новый цех по производству кранов мостового типа открыли в Слуцке на заводе, входящем в состав БелАЗа

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Хорошее оборудование. Я бы даже сказал, уникальное оборудование, которое позволят делать не только мощные краны грузоподъемностью свыше 200 тонн, но и действительно производить серьезные узлы и агрегаты для других промышленных предприятий нашей страны. Представляется возможным действительно выполнять те заказы и делать узлы и комплектующие, которые сегодня зачастую мы покупаем по импорту.

Люди в материале: Павел Утюпин, Михаил Мясникович
 
 
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Новости Беларуси. В Слуцке открыли новый цех по производству сверхмощных кранов. Он располагается на заводе, который входит в состав БелАЗа, так что появление...
 
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