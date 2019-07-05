Вы были в туалете на станции в Смолевичах? Это же ужас-ужас! Лучшее за неделю на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы бросим большой кирпич в огород тех работников, которые занимаются благоустройством. И сделаем это не один раз: от читателей на «Доску позора» в этот раз пришло очень много примеров, когда из-за спешки, лени, халатности и «агульнай абыякавасцi» мы получаем провалившиеся дороги, столбы посреди тротуаров, лестницы-однодневки и капремонты с последствиями.

Читатель с улицы Бурдейного, 45 (16-й подъезд) в Минске сразу ставит вопрос ребром: «И вот толку от такого пандуса для инвалидов? Чтобы люди мучились?»



Фото предоставлено читателем



Фото предоставлено читателем

Бобруйск. Улица Орджоникидзе. Выход из магазина «Практик». Дорожку можно было и шире сделать.



Фото предоставлено читателем

Вот так в Боровлянах сделали местный проезд несколько лет назад. Кому претензии предъявить?



Фото предоставлено читателем

А это городской поселок Плещеницы. Здесь нужно ремонтировать улицы. Например, на Октябрьской и Заречной это давно пора сделать.























Проезд к арке дома № 34 по улице Малинина в Минске. Наверное, здесь надо ездить «восьмеркой». И на машине, и с детской коляской.



Фото предоставлено читателем

В доме по адресу ул. Гая, 38 идет капитальный ремонт. В числе прочих работ строительная бригада изъяла «вторую» дверь в подъезд и вставила новую. Тот факт, что она не закрывается, — ерунда, но она больше, чем имеющийся проем. Объясняется это тем, что ради экономии средств заказывались стандартные двери, которые не подошли к нестандартному проему «хрущевского» дома. И вот вопрос: что дальше — будут дверь резать или проем?









Могилев, дорожка между домами № 50 и 60 по Витебскому проспекту. Примерно полтора года для покраски фасада одного из них, а также подъема на крышу стройматериалов использовали автовышку. К дому автомобили проезжали по дорожке, выложенной бетонными плитами. Естественно, плиты не выдерживали и ломались. После ремонта жители дома думали, что сломанные плиты заменят, но они так и остались. Предлагаем их снять и забросить в огород прорабу.



Фото предоставлено читателем

Думаете, туалет на остановке электричек Заречное (Смолевичи) — это просто ужас?



Фото предоставлено читателем

Нет, это ужас-ужас-ужас! И вам в него лучше даже не заглядывать: нам хватило одного лишь этого фото от читателя.



Фото предоставлено читателем

Вот так выглядит пол в тамбуре подъезда № 4 по адресу проспект Победителей 51/1. Здесь проблема лишь в одном: не хотят коммунальные службы чинить трещину в полу подъезда.



Фото предоставлено читателем

Вот так восстановили покрытие велодорожки после долгого ремонта моста над Свислочью на проспекте Машерова в Минске. По всей видимости, асфальт просто лопатами утрамбовали, а затем нанесли разметку. Очень торопились к открытию Игр и Дню независимости?



Фото предоставлено читателем

Универсам «Родны кут», агрогородок Лесной. Крутой пандус.



Фото предоставлено читателем

Дорожка возле здания «Витебскпрома», улица Правды.



Фото предоставлено читателем

Читатели прислали странный наплыв асфальта около пятого подъезда дома по адресу Рогачевская, 2А в Гомеле. Можно предположить, что это лежачий полуполицейский, но нам кажется, что это такая защита подъезда от воды.



Фото предоставлено читателем

В Лиде, возле ЖЭСа по улице Рыбиновского, вот так «обозначили» яму. Уже около двух недель такая композиция украшает дорогу.



Фото предоставлено читателем

Напротив дома № 17/2 по улице Жудро в Минске ливневка не забирает, а отдает воду. Асфальт вокруг сухой. Дождя серьезного не было. Значит, что-то где-то забилось.



Фото предоставлено читателем

Минск, дом по улице Голодеда, 6. Мы так и не поняли, что это и для чего.



Фото предоставлено читателем

Чтобы попасть на детскую площадку от 1-го и 2-го подъездов дома по улице Нестерова, 60, иногда нужно пройти по грязи. Жители дома интересуются: где дорожка?



Фото предоставлено читателем

Недалеко от перекрестка улиц Программистов и Франциска Скорины после ремонта вместо старого асфальта положили новую плитку, но оставили кусок шириной в метр-полтора до старого асфальта. Наибольшее неудобство этот кусок доставляет после дождя.



Фото предоставлено читателем

Лестница около дома по адресу ул. Данилы Сердича, 50, корпус 2. Большинство плиток раскачивается при ходьбе по ним, некоторых вовсе нет. От прохода по лестнице сверху «оберегает» груда отделившихся плиток, а у ее подножия — старая часть бетонного борта лестницы с торчащей из нее арматурой.



Фото предоставлено читателем

А это тот самый момент, когда все тайное становится явным. Владельцы квартиры в доме № 10 по улице Владислава Голубка устроили ремонт в ванной комнате и обнаружили «подарок» строителей. Пространство между ванной и стеной заполнено своеобразной полочкой из цементного раствора. А чтобы конструкция крепче держалась, виртуозы строительного дела подоткнули ее: где пошире — линолеумом, где поуже — газетой и туалетной бумагой. Кстати, пространство между ванной и стеной образовалось по одной простой причине: кран один для ванной и раковины, и расположен он так, что ни за что не дотянется до ванны, если поставить ее вплотную к стене.











Капитальный ремонт дома № 70 по улице Петра Глебки в Минске давно закончился, а дыры в земле остались. Строители оградили это безобразие ленточкой на палках. Видимо, для красоты.



Фото предоставлено читателем

Березино, съезд на улицу Чкалова. А куда пропал асфальт для организации съезда?



Фото предоставлено читателем

Минск, подъезд дома по проспекту Пушкина, 62.



Фото предоставлено читателем Построенный недавно пешеходный переход в деревне Копище Минского района идет в никуда.



Фото предоставлено читателем

От черты города до ТЦ «Глобус Парк» и далее вдоль шоссе Р1 Минск — Брест проходит асфальтированная пешеходная дорожка. Совсем недавно ее «благоустроили»: посередине нанесли разделительную полосу, сделав из одной неширокой дорожки две узкие — для пешеходов и велосипедистов. Самое примечательное, что с учетом общего состояния дорожки разделительная полоса местами проведена фактически по песку.



Фото предоставлено читателем

Детская площадка в Минске по улице Колесникова, 25. Несколько месяцев стоит небезопасная каруселька, и это в разгар детских каникул.



Фото предоставлено читателем

Лестница возле дома № 54/2 по улице Калиновского в Минске.



Фото предоставлено читателем

Такой тротуар возле подъездов № 9, 10 и 11 дома № 52, корпус 1 по проспекту Рокоссовского в Минске уже много лет.









Улица Колхозная в Минске продолжает оправдывать свое название. Грязь как была зимой, так и осталась летом.



Фото предоставлено читателем

Новогрудок, улица Гродненская, 95, общежитие ПМК № 156, главный вход. Ступеньки в таком состоянии не первый год, а живут в общежитии в основном семьи с маленькими детьми. Никто не берется их делать: у ПМК «нет денег и людей», а в ЖКХ говорят, что «не наше хозяйство, обращайтесь в ПМК».



Фото предоставлено читателем

Улица Сухаревская, 24, Минск. Лестница возле музыкальной школы № 19.













Воложин, улица Советская, 124. Дорожку сначала раскопали, а потом асфальт заделали бетоном. Рассчитывали, что он продержится дольше?



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!