ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске появится аэродинамическая труба, где можно парить в воздухе. Как она устроена?

06.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Торговый центр Palazzo около посольства Казахстана и Дворца независимости введен в эксплуатацию и готовится к открытию. Тут будет работать супермаркет Bigzz, а также планируется второй магазин H&M. Но появится в нем и кое-что новое для Беларуси — аэродинамическая труба высотой почти 17 метров, какой нет даже в ближнем зарубежье. REALTY.TUT.BY узнал, что это за аттракцион, как он будет выглядеть и когда заработает.


Стройка Palazzo ведется на Тимирязева с 2003 года. За эти годы тут поменялись и заказчик, и планы застройки. По разным причинам переносились и сроки сдачи объекта. Последний раз — в марте 2019 года — из-за того, что застройщик подал документы на корректировку проекта в связи со строительством аэродинамической трубы, сообщали нам источники. Для нее потребовалось сделать пристройку.

Судя по рендерам застройщика, аэродинамическая труба представляет собой вертикальный тоннель из стекла в центре пристроенного зала. Размеры впечатляют: высота полетной части — 16,7 метра, диаметр — 4,3 метра. Производитель оборудования — американская компания IFLY. Отметим, что ближайшая к Минску аэродинамическая труба таких размеров находится в Париже.


На сегодняшний день пристройка к основной части ТРЦ снаружи почти готова, монтажникам осталось закрепить фасадные панели. На наших глазах на крышу были подняты огромные, похожие на авиационные, моторы с пропеллерами.


Как нам объяснили, это основной элемент установки. Именно благодаря им в трубе будет создаваться мощный восходящий поток воздуха со скоростью 255 км/час, который удерживает человека в воздухе, позволяя свободно двигаться без точек соприкосновения с поверхностью.


Сама же аэродинамическая труба выполнена из стекла, и все действия внутри нее будут видны посетителям ТРЦ.

Представитель застройщика рассказал, что стандартный пакет включает в себя 2 минуты полета внутри аэротрубы и предполетную подготовку в группе, где обучат базовым навыкам. Сколько точно будет стоить полетать, пока не известно, но нас уверили, что цены предложат доступные.


По условиям франшизы IFLY, Palazzo будет размещен в международной системе бронирования IFLY, что привлечет потоки иностранных туристов в одну из самых высоких труб мира, уверены в ТРЦ. Более того, стоить полет будет как минимум на 50% дешевле, чем в других странах, говорят в Palazzo. Запуск аэродинамической трубы с учетом времени на подготовку персонала намечен на осень 2019 года.

— Популярность аэродинамических труб растет во всем мире. Международное сообщество предпринимает попытки включить аэротрубный спорт в состав дисциплин Олимпийских игр, — заявил представитель застройщика. — Ежегодно проводятся региональные и международные чемпионаты по акробатике и танцам в аэродинамических трубах, некоторые из них будут проводиться в IFLY Palazzo как одной из самых современных и высоких труб мира, что привлечет в Минск большое количество профессионалов и любителей этого вида спорта.



Напомним, с 2013 года заказчиком строительства Palazzo является компания RRY Capital. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». На сайте указано, что ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции. В разных источниках сумма инвестиций колеблется до цифры 100 миллионов долларов.

Общая площадь торгового центра — 96,5 тысячи квадратных метров.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговый центр Palazzo около посольства Казахстана и Дворца независимости введен в эксплуатацию и готовится к официальному открытию
 
Новости дня
Новости разные
 
Недипломатический наряд: послы в Беларуси нарядились в национальные костюмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика