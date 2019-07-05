В Минске появится аэродинамическая труба, где можно парить в воздухе. Как она устроена?

Источник материала: Tut.by

Торговый центр Palazzo около посольства Казахстана и Дворца независимости введен в эксплуатацию и готовится к открытию. Тут будет работать супермаркет Bigzz , а также планируется второй магазин H&M . Но появится в нем и кое-что новое для Беларуси — аэродинамическая труба высотой почти 17 метров, какой нет даже в ближнем зарубежье. REALTY.TUT.BY узнал, что это за аттракцион, как он будет выглядеть и когда заработает.





Стройка Palazzo ведется на Тимирязева с 2003 года. За эти годы тут поменялись и заказчик, и планы застройки. По разным причинам переносились и сроки сдачи объекта. Последний раз — в марте 2019 года — из-за того, что застройщик подал документы на корректировку проекта в связи со строительством аэродинамической трубы, сообщали нам источники. Для нее потребовалось сделать пристройку.

Судя по рендерам застройщика, аэродинамическая труба представляет собой вертикальный тоннель из стекла в центре пристроенного зала. Размеры впечатляют: высота полетной части — 16,7 метра, диаметр — 4,3 метра. Производитель оборудования — американская компания IFLY. Отметим, что ближайшая к Минску аэродинамическая труба таких размеров находится в Париже.





На сегодняшний день пристройка к основной части ТРЦ снаружи почти готова, монтажникам осталось закрепить фасадные панели. На наших глазах на крышу были подняты огромные, похожие на авиационные, моторы с пропеллерами.





Как нам объяснили, это основной элемент установки. Именно благодаря им в трубе будет создаваться мощный восходящий поток воздуха со скоростью 255 км/час, который удерживает человека в воздухе, позволяя свободно двигаться без точек соприкосновения с поверхностью.





Сама же аэродинамическая труба выполнена из стекла, и все действия внутри нее будут видны посетителям ТРЦ.

Представитель застройщика рассказал, что стандартный пакет включает в себя 2 минуты полета внутри аэротрубы и предполетную подготовку в группе, где обучат базовым навыкам. Сколько точно будет стоить полетать, пока не известно, но нас уверили, что цены предложат доступные.





По условиям франшизы IFLY, Palazzo будет размещен в международной системе бронирования IFLY, что привлечет потоки иностранных туристов в одну из самых высоких труб мира, уверены в ТРЦ. Более того, стоить полет будет как минимум на 50% дешевле, чем в других странах, говорят в Palazzo. Запуск аэродинамической трубы с учетом времени на подготовку персонала намечен на осень 2019 года.

— Популярность аэродинамических труб растет во всем мире. Международное сообщество предпринимает попытки включить аэротрубный спорт в состав дисциплин Олимпийских игр, — заявил представитель застройщика. — Ежегодно проводятся региональные и международные чемпионаты по акробатике и танцам в аэродинамических трубах, некоторые из них будут проводиться в IFLY Palazzo как одной из самых современных и высоких труб мира, что привлечет в Минск большое количество профессионалов и любителей этого вида спорта.





Напомним , с 2013 года заказчиком строительства Palazzo является компания RRY Capital . В Минске ее представляет «БелМартПлаза». На сайте указано, что ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции. В разных источниках сумма инвестиций колеблется до цифры 100 миллионов долларов.

Общая площадь торгового центра — 96,5 тысячи квадратных метров.