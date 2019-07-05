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Пять «народных» фитнес-браслетов, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

06.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня многие производители помимо смартфонов, планшетов и другой электроники производят и носимые гаджеты вроде фитнес-браслетов. Ниже — несколько популярных и относительно недорогих моделей, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси.

Xiaomi Mi Band 3 и Mi Band 4

Фитнес-браслеты компании Xiaomi сегодня, наверное, одни из самых популярных — они продаются за относительно небольшую цену даже в сравнении с бюджетными моделями от других производителей.


Mi Band 3 предлагается около года, Mi Band 4 только начинает появляться у продавцов. Разница в цене также есть: старшую модель пока отдают почти вдвое дороже. Правда, и плюсов по сравнению с «тройкой» в обновленном гаджете достаточно.

Например, в Mi Band 4 увеличили диагональ экрана и сделали его цветным. Кроме того, дисплей теперь плоский и не загнут по краям, благодаря этому бликов на солнце должно стать меньше.

«Начинку» Mi Band 4 также обновили. В частности, устройство оснастили 6-осевым акселерометром и улучшенным пульсометром. С влагозащитой все также стало немного лучше: с гаджетом теперь можно не только принимать душ, но и плавать в бассейне (появились функции отслеживания показателей пользователя во время плавания).

А вот общий дизайн и габариты Mi Band 3 и Mi Band 4 практически не отличаются, во всяком случае, ремешки у браслетов взаимозаменяемые. С основными функциями вроде отслеживания количества пройденных шагов и отображения уведомлений со смартфона проблем в «тройке» также нет, все работает без нареканий.

Со временем автономной работы также получится паритет: несмотря на немного подросший в Mi Band 4 объем аккумулятора, оба фитнес-браслета могут продержаться без подзарядки до 20 дней.

 

Samsung Galaxy Fit e

«Младшая» модель фитнес-браслета от корейской компании с монохромным дисплеем, возможностью подсчета сожженных калорий, мониторинга сна и физической активности, а также встроенным пульсометром. Защита от воды также на месте, правда плавать с браслетом не рекомендуется: максимум — принимать душ.


При этом настройка и у правление браслетом идет на смартфоне через фирменное приложение Samsung, в котором аккумулируется собранная устройством информация. Разумеется, есть режим с оповещением пользователя о входящих звонках и сообщениях.

Из минусов Galaxy Fit e — экран не сенсорный и реагирует лишь на постукивания. Проще говоря, промотать пальцем уведомление (или быстро ответить на него) не получится.

 

Honor Band 4


Наверное, один из главных конкурентов недорогим фитнес-браслетам от Xiaomi. К плюсам четвертой модели относится, например, цветной экран с AMOLED-матрицей, который поддерживает управление жестами. Впрочем, для более точечной настройки используется специальная сенсорная кнопка под панелью.

С функциями у трекера все довольно стандартно: гаджет может считать шаги, вести подсчет потраченных калорий как во время обычной жизни, так и на тренировках, а также отслеживает фазы сна и умеет выводить на экран уведомления. Кроме того, есть режим плавания и бега, когда на дисплей выводится информация о пульсе и пройденной дистанции. Вся собранная информация собирается в фирменном приложении.

 

Amazfit Cor 2


В пятерке популярных фитнес-браслетов сервиса Kupi.TUT.BY также находится Amazfit Cor 2. У него цветной дисплей с IPS-матрицей и весь «классический» набор особенностей с отображением уведомлений, подсчетом сожженных калорий, мониторингом сна и встроенным пульсометром. Присутствует и защита от воды, но плавать с ним в бассейне все же не рекомендуется.

Из дополнительных плюсов — возможность управлять проигрываемой на смартфоне музыкой с дисплея, а также режим со сменой циферблатов. Подобное, правда, есть и в Mi Band 4.

 
 
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Кроме популярных моделей от Xiaomi в подборку вошли устройства от Honor и Samsung.
 
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