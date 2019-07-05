3 случая, когда можно перейти на работу с более низкой зарплатой

Источник материала: Tut.by

Нашли работу мечты, но там предлагают меньшую компенсацию, чем на вашей текущей позиции? Безусловно, это финансовый риск. Но есть ситуации, в которых согласиться на такое предложение может быть неплохой идеей. Вот некоторые из них.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

1. Вы будете больше вовлечены в работу

Многие люди делают свою работу без особого интереса. Согласно опросу Gallup, проведенному в 2016 году среди 30 600 американцев, только 1 из 3 респондентов увлечен своей работой и с энтузиазмом к ней относится.

Если вы можете позволить себе взяться за менее высокооплачиваемую работу, которая позволит вам заниматься более осмысленным трудом, чем прежде, то это можно считать неплохим компромиссом. Например, Fidelity опросил 1500 работников, и миллениалы в возрасте 25-35 лет заявили, что готовы к сокращению заработной платы на $ 7600 в год, если в результате им удастся получить больше карьерного развития и видеть больше смысла в своей работе.

«Если работа дает вам нечто, что перевешивает чисто финансовую выгоду, и вы при этом не с трудом сводите концы с концами, то в согласии на сокращение зарплаты есть смысл», — отметила карьерный и бизнес-тренер Линдси Латроп-Райан.

Но помните, что деньги вызывают эмоции. Важно убедиться, что сокращение зарплаты не приведет к тому, что впоследствии вы будете глубоко сожалеть о своем решении.

2. Вы сможете получить бесценный опыт или завязать полезные знакомства

Можно согласиться на снижение заработной платы в краткосрочном периоде, если на длинном временном горизонте вы получите более ощутимый выигрыш. «Доступ к наставникам или профессионалам отрасли, которые помогут вам продвинуться, равнозначен ещё большему доходу», — приводит пример Латроп-Райан.

Невысокую оплату часто предлагают в стартапах. Это может быть выгодно, если вы хотите получить новые навыки. «Многие идут в стартапы, поскольку это отличная возможность для обучения», — напоминает Алиша Рамос, основательница платформы Girls 'Night In.

Оцените, принесет ли новая роль возможности для развития, которых у вас нет сейчас. «Если вы переходите на работу, аналогичную текущей, и у вас в обозримом будущем не будет возможностей для карьерного роста, то не имеет смысла соглашаться на сокращение дохода», — уверена основательница платформы по найму Knac Ариэль Лопес.

Она также советует составить список принципиальных для вас характеристик работы, чтобы соотнести свои профессиональные запросы с собственным стилем жизни и понять, что может его улучшить. Например, согласно исследованию компании Credit Loan, опросившей 1000 работников в США, женщины готовы пожертвовать 20,1% своей годовой зарплаты, чтобы у них оставалось больше времени на детей. Для мужчин аналогичная цифра ниже, но и она довольно существенная — 12%.

3. Вы резко меняете карьеру

Один из самых кардинальных сдвигов в карьере — смена работы по найму на собственный бизнес. Ариэль Лопес рассказывает, что в 2016 году смирилась с сокращением дохода, чтобы основать свой собственный бизнес по найму людей. Чем дольше она оставалась бы на предыдущем месте, тем больше упускала бы возможностей заниматься тем, чего по-настоящему хотела, признается она.

При этом смена индустрии по умолчанию не означает снижения дохода. Прежде чем соглашаться на это, стоит выяснить у людей на аналогичных позициях, сколько там обычно получают.

Наконец, не стоит менять работу на хуже оплачиваемую, если у вас нет подушки безопасности. Она поддержит вас, пока вы будете привыкать к новому уровню дохода, и оставит пространство для манёвра на случай, если новая работа не оправдает ваших ожиданий.