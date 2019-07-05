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Женщина показала фото, где ей 20 и 40 лет. Угадать, где какая, - невозможно

06.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мать двоих детей из Австралии поделилась двумя фотографиями, которые были сделаны с промежутком в 23 года. На одном из снимков девушке 20 лет, а на другом — 43, но догадаться, где из них какая, с первого раза просто невозможно. 


Мать двоих детей Джоан Петерс из Мельбурна, Австралия, в 38 лет решила кардинально изменить подход к своему здоровью, и это позволило ей заполучить тело, о котором мечтает каждая юная красотка. Женщина взялась за спорт и диеты и в своем аккаунте в инстаграме поделилась фотографиями с результатами такого эксперимента.

В 38 лет Джоан обратила внимание на то, что не чувствует себя комфортно в своем теле и не испытывает никакого удовольствия от отражения в зеркале. Несмотря на то, что женщина никогда не весила больше 62 килограммов, форма не впечатляла ее, пишет The Daily Mail.


В отличие от тех, кто любят жаловаться, но не действовать, Петерс решила не топтаться на месте. Первым делом женщина исключила из рациона большую часть молочных продуктов и стала тренироваться по пять раз в неделю. Результаты дали о себе знать практически сразу — Джоан похудела на пять килограммов.

Поскольку многие девушки срываются с диеты из-за того, что не выдерживают жестких ограничений, Петерс решила схитрить и обратилась к популярной практике «прерывистого поста», который предполагает частичное ограничение потребления калорий и разные типы расписаний голодания (пару дней в неделю, через день или на ежедневной основе).

Джоан признается, что в инстаграме ей часто пишут по поводу этого метода похудения, и она с удовольствием объясняет нюансы.

— Начало похудения было переломным моментом для меня, и я люблю, когда другие люди говорят, что это повлияло и на их жизни. Иногда нам просто нужно найти что-то, что работает конкретно для нас, и прерывистый пост — это инструмент, в который я верю.

Девушка рассказала, что в молодые годы чувствовала себя очень неуверенно из-за внешнего вида.


— Я была небольшого роста, у меня было мало мышц по сравнению с жировыми отложениями, а одежда сидела на мне ужасно. Я чувствовала себя слабой и громоздкой. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что еда — это самый большой фактор потери веса, и я начала вносить небольшие изменения в образ жизни.

Джоан рассказала, что первым делом убрала из рациона нездоровую пищу и рафинированный сахар, а позже отказалась и от молочных продуктов.


— Сейчас я сижу на растительной диете с яйцами, и мне кажется, что я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас.

Петерс отмечает, что для похудения не обязательно покупать дорогущее оборудование, составлять сложное меню и посещать спортзалы. Поскольку у женщины двое детей, она нашла способ заниматься спортом дома.

— Две самые дорогие вещи, которые у меня есть, — это гантели, которыми я пользуюсь постоянно, и эллиптические кросс-тренажеры.

 
 
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Мать двоих детей из Австралии поделилась двумя фотографиями, которые были сделаны с промежутком в 23 года.
 
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