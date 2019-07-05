Десять фото NASA, после которых вы влюбитесь в космос

Источник материала: Tut.by

NASA занимается не только гражданской космической программой страны, но и научными исследованиями воздушного и космического пространств. Американское ведомство ведет официальный инстаграм, где размещает фото туманностей, далеких галактик и космонавтов. 42.TUT.BY выбрало десять наиболее интересных, по нашему мнению, снимков.

Космический телескоп Hubble запечатлел «звездный фейерверк» — сильнейший выброс со стороны гипермассивной звезды Эта Киля: вспышку, в результате которой образовались два шара из космической пыли, газа и других объектов — биполярная отражательная туманность. Впервые взрыв у звезды произошел более 170 лет назад, в 1840-х, и с той поры она оставалась второй по яркости звездой ночного неба на протяжении более чем десяти лет. Несмотря на то, что сегодня звезда почти угасла, «фейерверк» еще не закончился.

Подпись под фото гласит: «Сияние Солнца отражается от моря в Юго-Восточной Азии, когда МКС пролетает в 255 милях над Индонезией. Астронавты на борту космической станции пользуются возможностями наблюдения за Землей, которое помогает нам лучше понять нашу динамичную планету».

Подборка фото ко Дню селфи: на снимках — астронавты на орбите, ученые и исследователи NASA на Земле и марсоход на Марсе.

Скопление звезд в созвездии Стрельца на расстоянии 18 000 световых лет от Земли.

На фото изображен Dragon, также известный как Dragon 1 — частный, частично многоразовый беспилотный транспортный космический корабль, предназначенный для доставки полезного груза на Международную космическую станцию и возврата его со станции на Землю.

На этом снимке Солнца, снятом 21 сентября 2018 года, совмещены два изображения, сделанные практически в одно и то же время, но на разных длинах волн ультрафиолетового излучения.

Капсула Orion NASA проходит испытание на прекращение запуска с полетом. Весь тест продолжался 3 минуты 13 секунд, но запуск прерывания запуска занял всего миллисекунды.

Фотографии, сделанные космическим телескопом Хаббл за 29 лет.

Извержение проснувшегося вулкана Райкоке, которое уничтожило все живое на одноименном острове на Курилах.

Техник открывает дверь, встроенную в направляющий аппарат 16-футовой трансзвуковой аэродинамической трубы научно-исследовательского центра Лэнгли (штат Вирджиния). Этот комплекс, диаметр секции которого достигает примерно 5 метров, был построен в 1939 году и отремонтирован в 1990 году. Ветер в трубе может разгоняться до околозвуковых или сверхзвуковых скоростей (от 241 до 1600 километров в час).