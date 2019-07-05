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Десять фото NASA, после которых вы влюбитесь в космос

06.07.2019 08:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

NASA занимается не только гражданской космической программой страны, но и научными исследованиями воздушного и космического пространств. Американское ведомство ведет официальный инстаграм, где размещает фото туманностей, далеких галактик и космонавтов. 42.TUT.BY выбрало десять наиболее интересных, по нашему мнению, снимков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 4 Июл 2019 в 7:39 PDT

Космический телескоп Hubble запечатлел «звездный фейерверк» — сильнейший выброс со стороны гипермассивной звезды Эта Киля: вспышку, в результате которой образовались два шара из космической пыли, газа и других объектов — биполярная отражательная туманность.

Впервые взрыв у звезды произошел более 170 лет назад, в 1840-х, и с той поры она оставалась второй по яркости звездой ночного неба на протяжении более чем десяти лет. Несмотря на то, что сегодня звезда почти угасла, «фейерверк» еще не закончился.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 3 Июл 2019 в 8:02 PDT

Подпись под фото гласит: «Сияние Солнца отражается от моря в Юго-Восточной Азии, когда МКС пролетает в 255 милях над Индонезией. Астронавты на борту космической станции пользуются возможностями наблюдения за Землей, которое помогает нам лучше понять нашу динамичную планету».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 21 Июн 2019 в 2:38 PDT

Подборка фото ко Дню селфи: на снимках — астронавты на орбите, ученые и исследователи NASA на Земле и марсоход на Марсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 15 Мар 2019 в 2:04 PDT

Скопление звезд в созвездии Стрельца на расстоянии 18 000 световых лет от Земли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 8 Дек 2018 в 5:51 PST

На фото изображен Dragon, также известный как Dragon 1 — частный, частично многоразовый беспилотный транспортный космический корабль, предназначенный для доставки полезного груза на Международную космическую станцию и возврата его со станции на Землю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 26 Сен 2018 в 6:06 PDT

На этом снимке Солнца, снятом 21 сентября 2018 года, совмещены два изображения, сделанные практически в одно и то же время, но на разных длинах волн ультрафиолетового излучения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 2 Июл 2019 в 2:46 PDT

Капсула Orion NASA проходит испытание на прекращение запуска с полетом. Весь тест продолжался 3 минуты 13 секунд, но запуск прерывания запуска занял всего миллисекунды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 26 Апр 2019 в 2:18 PDT

Фотографии, сделанные космическим телескопом Хаббл за 29 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 26 Июн 2019 в 12:35 PDT

Извержение проснувшегося вулкана Райкоке, которое уничтожило все живое на одноименном острове на Курилах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa) 17 Июл 2017 в 8:38 PDT

Техник открывает дверь, встроенную в направляющий аппарат 16-футовой трансзвуковой аэродинамической трубы научно-исследовательского центра Лэнгли (штат Вирджиния). Этот комплекс, диаметр секции которого достигает примерно 5 метров, был построен в 1939 году и отремонтирован в 1990 году. Ветер в трубе может разгоняться до околозвуковых или сверхзвуковых скоростей (от 241 до 1600 километров в час).

 
 
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