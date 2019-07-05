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Как фотографии из ростовского коровника попали в американский глянец

06.07.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Катя Гойда — продюсер, стилист и креативный директор. Сама она живет в Ростове-на-Дону, но ее съемки публикуют глянцевые журналы по всему миру.

Впрочем, источником вдохновения для Кати служит сам Ростов. Больше всего девушка любит организовывать модные съемки в необычных местах: на ферме у родственников, в заброшенном детском саду или на заводе Семикаракорской керамики — еще одной гордости Ростовской области.

Катя считает, что очень легко создать красивую картинку с моделью и красивой локацией, но гораздо сложнее увидеть красоту в обыденном и даже отталкивающем. Как ей это удается, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

 
 
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Катя Гойда - продюсер, стилист и креативный директор. Сама она живет в Ростове-на-Дону, но ее съемки публикуют глянцевые журналы по всему миру
 
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