«Надо стараться меньше». Психолог о том, как перестать быть для своих детей всегда и во всем виноватым

Источник материала: Tut.by

Что делать, если ребенок капризничает, заявляет, что ты мало ему даешь, и вообще — есть родители получше? Психолог Анастасия Рубцова уверена: стараться еще меньше. Как бы парадоксально это ни звучало. Публикуем пост, который она разместила в своем профиле на фейсбуке с надеждой, что он поможет многим родителям:

Подруга привезла сына на море. Сын — красивый модный мальчик 12 лет, еще не совсем подросток, но почти. Вышел на пляж, презрительно надул губы, говорит, что это вообще, там слева на камнях водоросли и нет парашютов. Вот зимой в Дубае были парашюты.





«Настя, — пишет подруга, — как его утешить? А если он вообще не будет купаться? Что делать?»

«Попробуй, — пишу, — местную рыбу. И вино. Вот такой мой профессиональный совет».

Еще одну подругу дочка, очаровательная девочка, похожая на Гермиону, обвинила, что дома пыльно и бардак. «Блин, — говорит подруга, чуть не плача, — я согласна, бардак, вторую неделю пропылесосить некогда, то отчет сдаю, то в больницу к тете Лене бегу, то на спорт — ну, может, и не надо было на спорт, я же могла пропылесосить в это время».

Еще одному другу дочь с пренебрежительной гримаской говорит: «Ну чтоооо, ты в июне мне наконец купишь х-box или у тебя опяяяяять мало денег?». Другу стыдно, потому что денег действительно маловато. И они нужны для другого. И он сразу не отец-молодец, обеспечивающий своего ребенка всем необходимым (в том числе теплом, поддержкой и велосипедом), а виноватый лузер, у которого третий месяц не хватает денег на x-box.





Так вот, это ловушка.

Интересно, что в нее, в эту ловушку, проваливаются обычно самые ответственные и чуткие родители. Те, кто по-настоящему старается, и им правда не все равно, как ребенок себя чувствует. Кому все равно, те неуязвимы для упреков. Страдают родители, у которых расходы «на ребенка» (учеба, репетиторы, лечение, развлечения, модные штуки) — если не самая большая, то уж точно заметная статья в бюджете.

Но все-таки они, напуганные книгами про детские травмы и родительскую черствость, сами бесконечно сомневаются: а не маловато ли, ох, не маловато ли я делаю? А почему тогда ребенку недостаточно? Может, надо стараться больше?

Нет.

Надо стараться меньше.

Мы все (ок, не все, но многие) разделяем иллюзию, что, если быть хорошими, заботливыми родителями, стараться и все делать правильно, то ребенку «понравится». Он оценит. Он будет благодарен.

На самом деле ребенок очень плохой оценщик.





У него — это вроде бы и очевидно, но неочевидно — нет надежных критериев, по которым он мог бы оценивать нашу родительскую работу как «хорошую» или «плохую». У него очень мало жизненного опыта, он никогда не был на нашем месте, чувства пока еще часто обманывают его. Особенно подростка, которого гормоны вообще швыряют туда-сюда как мячик.

Ребенок — как и любой человек — будет думать, что нам все дается легко и ничего не стоит, хоть уборка, хоть зарабатывание денег. А если мы чего-то не делаем, то из вредности и глупого упрямства.

Пока он не узнает, что это не так.

Ребенок — как и любой человек — будет считать, что «хорошо» это когда лучше, чем «нормально». И если зимнее море в Дубае, подарки, модные гаджеты, чистота в доме и вдобавок ко всему внимательный терпеливый родитель — это его «нормально», то, с одной стороны, можно порадоваться за него, серьезно. С другой стороны, ему ведь действительно неоткуда узнать, что бывает какое-то другое «нормально».

А оно бывает.

Ребенок не может оценить, чего это «нормально» стоило и стоит нам. Он не видит, от чего мы отказываемся и как стараемся. И не дело ребенка, а уж особенно подростка, ставить нам как родителям заслуженную пятерку (ок, если хотите, пятерку с минусом).

И уж точно это не дело общества — оно ведь тоже, как младенец, считает, что мы должны еще больше стараться, и еще, и еще, и еще.

Эту пятерку можем поставить себе только мы сами.

Можем, и даже, я бы сказала, должны.





Это нам — не нашим детям и не внешним зрителям — приходится нащупывать точку, в которой происходит превращение. Когда наши дети из нежных малышей, которым нужна привязанность, тепло, безопасность и «все самое лучшее», превращаются в подростков, которым нужно нечто совершенно другое.

Им нужно, чтобы было что преодолевать и с чем справляться. И трудности нужны, и ограничения.

Им иногда, представьте, нужно, чтобы сказали: «Грязно? Зайчик, прибери и вымой полы. Тебе лень, но мне, поверь, лень гораздо больше. И я очень сильно устала».

Им иногда очень отрезвляюще слышать: «Не нравится море? Ну придумай что-нибудь, чтобы не портить мне отпуск, потому что мне — нравится».

И даже вот эту дурацкую, бесившую нас в детстве родительскую фразу «я деньги что, печатаю?» — можно иногда реабилитировать.

Мы же их правда не печатаем.

И знаете, детям действительно нужно, чтобы кто-то рассказывал им про деньги. Что их довольно сложно зарабатывать. Что большинство из нас не добиваются таких успехов, как Илон Маск или даже Олег Дерипаска. Да что там, даже стать начальником отдела закупок — иногда большой труд и удача. Денег часто не хватает на что-то, и это нормально.

У нас, родителей, нигде не спрятано бесконечного источника богатств и сил, терпения и самопожертвования. Очень жаль.

Но всем будет лучше, если ребенок догадается об этом до того, как ему стукнет 18.

Лучше всего, если мы сами замечаем свои заслуги. Тогда и ребенок, если повезет, заметит не только то, чего родитель не покупает и не делает, но случайно и то, что родитель делает. Не пыль на полках, а то, что предыдущие 10 лет кто-то ее периодически вытирал. Что в холодильнике есть еда, а у самого ребенка — теннис и репетитор по английскому.





Искусство тут в том, чтобы показать это ребенку, не нападая на него. Не вставая в позицию обвинителя и не швыряясь словом «неблагодарный».

Не «неблагодарный».

Неопытный.

А если мы хотим благодарности — то почему бы и не показать, за что в принципе можно быть благодарным другому человеку? Да за все, буквально за все можно: за приготовленный ужин и за кроссовки в подарок, за утешение и за то, что наша одежда волшебным образом оказывается выстиранной, за то, что кто-то планирует наш отдых и терпит в своем доме наших друзей. И ведь как благодарить, ребенок тоже не знает. Покажите. Расскажите. Этот навык не формируется «сам» и не берется из воздуха.

А он бесценный.

Он гораздо полезнее, чем навык «считать другого виноватым». Или чем навык «быть недовольным».

Когда-нибудь именно за него вам и будут благодарны. Хотя это и не точно.

А пока попробуйте рыбу и вино.