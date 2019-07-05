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Минус один кредит на жилье и скидки в заведениях на Зыбицкой. Топ банковских новостей за неделю

06.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе еще один банк начал предлагать кольца, которыми можно платить в магазинах вместо обычной карточки. FINANCE.TUT.BY изучил последние банковские новости и рассказывает вам самое важное.

Минус один кредит на недвижимость


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Едва успели белорусы порадоваться пусть и небольшому, но снижению ставок по кредитам на жилье, как один из банков, приостановил выдачу таких займов. В контакт-центре Белгазпромбанка сообщили, что сейчас не дают кредиты на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Когда возобновиться кредитование, не уточняется.

Таким образом сейчас получить кредит на жилье можно в шести белорусских банках. Ставки варьируются от 13 до 15,36% годовых.

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Экономия с банками: от такси до Зыбицкой


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возможностью сэкономить при оплате карточкой порадовали сразу несколько банков. Например, Банк БелВЭБ предлагает скидки на поездки в такси «Бавария» (для премиальных карт): в аэропорт можно попасть на 50% дешевле, поездка по городу обойдется на 15% дешевле.

Такими же скидками могут воспользоваться и держатели премиальных карт Банка ВТБ (Беларусь). Но здесь еще и бонусы для посетителей модных заведений.

— При расчете в 9 заведениях на улице Революционной в Минске по картам Visa Infinite скидка составит 10%. В 17 заведениях на улице Зыбицкой при оплате карточками Visa Gold и Visa Infinite скидка также составит 10%. Предложение действительно до 30 сентября 2019 года, — говорят в банке.

Скидки на Зыбицкой до конца сентября обещаны и держателям карточки «Новое золото» Идея Банка.

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Заработала система мгновенных платежей

В Беларуси заработала система мгновенных платежей для юрлиц. Пока в Нацбанке говорят, что в июле будет идти «опытно-промышленная эксплуатация новинки, а с августа она заработает в полном объеме. Со следующего года сервис будет доступен и для физических лиц.

Кстати, граждане и сейчас могут пользоваться различными платформами для быстрого перевода денег с карты на карту. Например, сервис p2p-переводов, которые можно совершать через интернет недавно запустил Альфа-Банк.


Скрин с сайта Альфа-Банка.

Переводить на карты Альфа-Банка и между ними можно бесплатно, а на счета остальных банков — по ставке в 1,5%. Совершать переводы можно со смартфона, компьютера или планшета. Для этого на сайте банка нужно ввести свои имя и фамилию, номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код и номер карты получателя. Сервис доступен для владельцев карт Visa и Mastercard.

Обращаем ваше внимание, что обзор не носит рекламного характера. Редакция включает в него новости по своему усмотрению.

 
Теги: Минск
 
 
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