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Минус один кредит на жилье и скидки в заведениях на Зыбицкой. Топ банковских новостей за неделю
Источник материала: Tut.by
На этой неделе еще один банк
Минус один кредит на недвижимость
Едва успели белорусы
Таким образом сейчас получить кредит на жилье можно в шести белорусских банках. Ставки варьируются от 13 до 15,36% годовых.
Экономия с банками: от такси до Зыбицкой
Возможностью сэкономить при оплате карточкой порадовали сразу несколько банков. Например,
Такими же скидками могут воспользоваться и держатели премиальных карт
— При расчете в 9 заведениях на улице Революционной в Минске по картам Visa Infinite скидка составит 10%. В 17 заведениях на улице Зыбицкой при оплате карточками Visa Gold и Visa Infinite скидка также составит 10%. Предложение действительно до 30 сентября 2019 года, — говорят в банке.
Скидки на Зыбицкой до конца сентября
Заработала система мгновенных платежей
В Беларуси заработала система мгновенных платежей для юрлиц. Пока в Нацбанке
Кстати, граждане и сейчас могут пользоваться различными платформами для быстрого перевода денег с карты на карту. Например, сервис p2p-переводов, которые можно совершать через интернет недавно
Переводить на карты Альфа-Банка и между ними можно бесплатно, а на счета остальных банков — по ставке в 1,5%. Совершать переводы можно со смартфона, компьютера или планшета. Для этого на сайте банка нужно ввести свои имя и фамилию, номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код и номер карты получателя. Сервис доступен для владельцев карт Visa и Mastercard.
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