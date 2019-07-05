Вернуться на вершину. Брестское «Динамо» едет в Витебск и другие матчи 2-го дня 14-го тура ЧБ

БАТЭ на время возглавил чемпионат. Но уже сегодня брестское «Динамо» может подвинуть борисовчан с вершины. Зато никакой коллектив не сдвинет «Торпедо-БелАЗ» с четвертого место, на которое команда из Жодина забралось после тяжелой победы над аутсайдером.
6 июля в Витебск приедет лидер и проверит, воспользовался ли тренерский штаб местной команды шпаргалкой, которая висела в раздевалке брестского «Динамо». Это была почти цитата из сообщения в твитере динамовцев. Правда, его потом удалили. Но он успел разойтись по СМИ.
Что же, команде Ясинского при аншлаге, вероятность которого весьма высока, ничего не остается, как лечь костьми и наказать Брест. Тем более, стан динамовцев покинул Фамейе. Станет ли это потерей для клуба, узнаем совсем скоро.