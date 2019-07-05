Вернуться на вершину. Брестское «Динамо» едет в Витебск и другие матчи 2-го дня 14-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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5 июля стартовал 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу , открыл который матч между минским «Динамо» и БАТЭ. Первое «класико» сезона на стадионе «Трактор» завершилось непростой победой 15-кратных чемпионов страны.

БАТЭ на время возглавил чемпионат . Но уже сегодня брестское «Динамо» может подвинуть борисовчан с вершины. Зато никакой коллектив не сдвинет «Торпедо-БелАЗ» с четвертого место, на которое команда из Жодина забралось после тяжелой победы над аутсайдером.



Тренера брестского «Динамо» второй месяц подряд признают лучшим в чемпионате. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Под будущие европейские баталии белорусские клубы начинают брать новых игроков. Минское «Динамо» подписало результативного сербского полузащитника, а «Шахтер» сербского центрального защитника .

6 июля в Витебск приедет лидер и проверит, воспользовался ли тренерский штаб местной команды шпаргалкой, которая висела в раздевалке брестского «Динамо». Это была почти цитата из сообщения в твитере динамовцев. Правда, его потом удалили. Но он успел разойтись по СМИ.

Что же, команде Ясинского при аншлаге, вероятность которого весьма высока, ничего не остается, как лечь костьми и наказать Брест. Тем более, стан динамовцев покинул Фамейе . Станет ли это потерей для клуба, узнаем совсем скоро.

Видео: АБФФ ТВ

Все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

Кроме суперматча в Минске, в первый день тура сыграли «белазовцы»:

«Динамо» (Минск) — БАТЭ — 1:2

«Торпедо-БелАЗ» — «Дняпро-МЧЗ» — 1:0

6 июля тоже будет интересно:

РЦОР-БГУ — «Неман», 17.00;



«Шахтер» — ФК «Минск», 18.45;



ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест), 20.45.



7 июля свои матчи сыграют обитатели дна чемпионата:

«Ислочь» — «Славия», 16.00;



ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 18.00;



ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.45.



Положение в чемпионате после первого дня 14-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 БАТЭ 14 11 1 2 24 5 34 2 Динамо (Брест) 13 10 3 0 31 7 33 3 Шахтер 13 9 1 3 19 9 28 4 Торпедо-БелАЗ 14 8 3 3 21 11 27 5 Динамо (Минск) 14 8 1 5 20 14 25 6 Ислочь 13 7 1 5 16 14 22 7 ФК Городея 13 5 4 4 10 12 19 8 Славия 13 5 3 5 16 15 18 9 Неман 13 5 1 7 14 19 16 10 ФК Витебск 13 4 4 5 13 17 16 11 ФК Минск 13 2 6 5 13 18 12 12 РЦОР-БГУ 13 2 5 6 16 31 11 13 Дняпро-МЧЗ 14 2 4 8 11 21 10 14 ФК Слуцк 13 2 4 7 10 24 10 15 ФК Гомель 13 2 2 9 21 26 8 16 Торпедо (Минск) 13 1 3 9 3 15 6

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